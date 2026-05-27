ترامپ از توافق با ایران ابراز نارضایتی کرد و درباره تنگه هرمز نیز گفت آمریکا بر این مسیر آبی «نظارت» خواهد داشت.

ترامپ با ابراز نارضایتی از توافق مورد مذاکره با جمهوری اسلامی، گفت اگر ایران تصور می‌کند برای پرهیز از یک بن‌بست طولانی موضع خود را نرم‌ترخواهد کرد، دچار اشتباه محاسباتی شده است. در حالی که مذاکرات واشینگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ وارد مراحل حساس شده است، بخش مهمی از جلسه چهارشنبه کابینه آمریکا به مداکرات جاری اختصاص داشت. ترامپ بار دیگر تاکید کرد که مقام‌های تهران «خیلی مایل به توافق هستند» سپس گفت هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و او از این وضعیت رضایت ندارد. ترامپ در این جلسه بار دیگر تهدید کرد در صورت نرسیدن به توافق مطلوب، آمریکا ممکن است اقدام نظامی را از سر بگیرد. او همچنین درباره تنگه هرمز گفت این آبراه «برای همه باز خواهد بود» و «هیچ‌کس آن را کنترل نخواهد کرد».

ترامپ با ابراز نارضایتی از توافق مورد مذاکره با جمهوری اسلامی، گفت اگر ایران تصور می‌کند برای پرهیز از یک بن‌بست طولانی موضع خود را نرم‌ترخواهد کرد، دچار اشتباه محاسباتی شده است.

در حالی که مذاکرات واشینگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ وارد مراحل حساس شده است، بخش مهمی از جلسه چهارشنبه کابینه آمریکا به مداکرات جاری اختصاص داشت. ترامپ بار دیگر تاکید کرد که مقام‌های تهران «خیلی مایل به توافق هستند» سپس گفت هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و او از این وضعیت رضایت ندارد. ترامپ در این جلسه بار دیگر تهدید کرد در صورت نرسیدن به توافق مطلوب، آمریکا ممکن است اقدام نظامی را از سر بگیرد.

او همچنین درباره تنگه هرمز گفت این آبراه «برای همه باز خواهد بود» و «هیچ‌کس آن را کنترل نخواهد کرد»





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامپ ایران توافق جنگ تنگه هرمز آمریکا مذاکره تحریم سلاح هسته‌ای

United States Latest News, United States Headlines