ترامپ از توافق با ایران ابراز نارضایتی کرد و درباره تنگه هرمز نیز گفت آمریکا بر این مسیر آبی «نظارت» خواهد داشت.

ترامپ از توافق با ایران ابراز نارضایتی کرد و درباره تنگه هرمز نیز گفت آمریکا بر این مسیر آبی «نظارت» خواهد داشت.
📆5/27/2026 7:17 PM
📰IranIntl
ترامپ با ابراز نارضایتی از توافق مورد مذاکره با جمهوری اسلامی، گفت اگر ایران تصور می‌کند برای پرهیز از یک بن‌بست طولانی موضع خود را نرم‌ترخواهد کرد، دچار اشتباه محاسباتی شده است. در حالی که مذاکرات واشینگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ وارد مراحل حساس شده است، بخش مهمی از جلسه چهارشنبه کابینه آمریکا به مداکرات جاری اختصاص داشت. ترامپ بار دیگر تاکید کرد که مقام‌های تهران «خیلی مایل به توافق هستند» سپس گفت هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و او از این وضعیت رضایت ندارد. ترامپ در این جلسه بار دیگر تهدید کرد در صورت نرسیدن به توافق مطلوب، آمریکا ممکن است اقدام نظامی را از سر بگیرد. او همچنین درباره تنگه هرمز گفت این آبراه «برای همه باز خواهد بود» و «هیچ‌کس آن را کنترل نخواهد کرد».

