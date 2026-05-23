ترامپ با مشغله های خود، حضور در مراسم ازدواج پسرش را رد می کند

رئیس جمهوری آمریکا، با توجه به شرایط برنامه ریزی، به دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی که بر او وارد شده است، حضور در مراسم ازدواج پسرش، دونالد ترامپ جونیور را رد کرده است. ترامپ همچنین، با توجه به برنامه های ورزشی خود که در حال حاضر در حال انجام دادن است، از شرکت در مراسم ازدواج او خودداری می کند.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری آمریکا، در رابطه با شرکت در مراسم ازدواج پسرش، دونالد ترامپ جونیور، ابراز احساساتی کرد و گفت که با برنامه های فشرده خود و مسائل مربوط به ایران، حضور در مراسم، برای او مقرون به صرفه نیست.

در حال حاضر، ترامپ در رویدادهای ورزشی، مانند مسابقات قهرمانی مبارزه نهایی، تحت عنوان "یواف-سی" در میامی و مسابقات گلف حرفه‌ای جهان "PGA" در باشگاه خود در دورال فلوریدا شرکت کرده و چندین دور گلف نیز بازی کرده است. محبوبیت سیاسی ترامپ در هفته های اخیر کاهش یافته و میزان تایید او به پایین ترین سطح رسیده است.

ترامپ نیز اذعان کرده است که حضور در یک جشن در باهاما، در شرایطی که افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی فشار زیادی بر مردم آمریکا وارد کرده، ممکن است از نظر سیاسی خوشایند نباشد. همچنین، محبوبیت ترامپ در اخیر کاهش یافته و در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر اقتصادی جنگ ایران، اظهار داشته است که به وضعیت مالی آمریکایی ها فکر نمی کند.

ترامپ همچنین، در مورد ازدواج دخترش ایوانکا در سال ۲۰۰۹ و اینکه چگونه آن مراسم به موضوع، بسیار مفتخر بوده است، صحبت کرده است





