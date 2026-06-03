رئیس جمهور پیشین ایالات متحده مدعی شد که میهنان ضرورتی برای متجاوز شدن به ارتش زمینی ایران ندارند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، به نقل از سی ان ان، روز گذشته مدعی شد که ایالات متحده درDuration جنگی که علیه ایران تشکیل داده بود، موفق شده است تا نیاز به استفاده از نیروهای زمینی در داخل ایران را برطرف کند.

او در گفت‌وگویی با روزنامه نیویورک پست، اظهار داشت: "ما الان به حضور نیروهای زمینی نیاز نداریم. ما این کار را انجام دادیم، می‌دانید، بخش زیادی از توان نظامی آن‌ها را فقط با بمباران از بین بردیم. ما هیچ نیرویی را روی زمین اعزام نکردیم.

" این برنامه دست‌وپا‌کنده و تلاشهایی است که ترامپ برای ادعای موفقیت در خصومت با ایران شکل داده است. طرفین در مدت زمان طولانی دچار درگیری‌هایی شده اند. امروز نیز منابع مختلف به نقل از طاقت‌فرسا کردن درگیری‌ها صحبت کردند. از آنجایی که گزارش‌های دقیق در این باره منتشر نشده است، نمی‌توان به تحقیقات و اظهارات دقیق مراجعه کرد.

به علاوه، دراواقع مقابله ایران با ترامپ و ایالات متحده ایجاب می‌کند که تلاش های ایران را روی ارتش زمینی خود اندوخته باشد. بااینحال خبر‌های دریافت شده هنوز قابل تعویض است. لازم به ذکر است ترامپ مدعی شده است که با شمار اندکی از بمباران‌ها توان نظامی ایران را از بین برده است، درحالیکه وجود نیروی زمینی ایران در کشور وجود دارد، نیروهای زمینی ایران در غار کاکاه ، یازده کیلومتری شهر مشهد مستقر هستند.

موفقیتهای احتمالی ترامپ در تخریب ارتش ایران، دلیلی بر ضرورت و اهمیت وجود نیروهای زمینی ایران دارد. اما نمی‌توان استدلال کرد که تمام توان‌های نظامی ایران از بین رفته باشد، بنابراین این ادعا جزو موضوعات بیشتر برای به تمام عیان بخشی احتمالی موجود در این میهنان بی‌دلیل نیست





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