دونالد ترامپ در ویدیویی اعلام کرد در جنگ با ایران ترجیح می‌دهد کشور را ویران نکند اما مجبور است. این اظهارات در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و تحولات دیپلماتیک منطقه‌ای مطرح شد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در پیام ویدیویی خود اعلام کرد که در صورت لزوم برای نابودی برنامه هسته‌ای ایران، ممکن است مجبور به نابودی بخش‌هایی از کشور باشد. او این اقدامات را شجاعانه و تاریخی خواند و تأکید کرد که در برابر تلاش‌های برکناری‌اش عقب‌نشینی نخواهد کرد.

اظهارات جنجالی ترامپ درباره ایران

رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید پس از دیدار با مشاوران امنیت ملی، اعلام کرد که باید درباره ادامه عملیات تصمیم‌گیری شود. او پرسید: آیا می‌خواهیم پیشروی در حملات را ادامه دهیم تا اطمینان حاصل کنیم برنامه هسته‌ای ایران کاملا از بین رفته و دیگر هرگز احیا نمی‌شود؟

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ترامپ افزود: اگر امکانش وجود دارد ترجیح می‌دهم بقیه کشور را نابود نکنم، اما شاید مجبور به انجام این کار شوم. به‌زودی خواهید فهمید. او همچنین تأکید کرد که واشنگتن طی هفت ماه گذشته به تمام اهداف خود در ایران دست یافته است.

پیامدهای انتخابات میان‌دوره‌ای بر جنگ ایران

انتخابات میان‌دوره‌ای در تاریخ پنجشنبه ۱۴ آبان برگزار شد و شکست سنگین جمهوری‌خواهان را در پی داشت. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، این شکست را ناشی از جنگ ایران دانست. دونالد ترامپ نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأیید کرد که جنگ ایران و گرانی سوخت در این شکست نقش داشته است.

با وجود انتقادات، رئیس‌جمهور آمریکا با این حال تأکید کرد از این اقدام پشیمان نیست. او همچنین گفت که این تلاش‌ها علیه او جواب نداده و جواب نخواهد داد. دموکرات‌ها که در این انتخابات کنترل کنگره را به دست آورده‌اند، قصد دارند از سال آینده تحقیقات گسترده‌ای درباره عملکرد وزیر دفاع آغاز کنند.

تغییرات کابینه و جایگاه پیت هگست

اگرچه رئیس‌جمهور آمریکا تاکنون از وزیر دفاع خود، پیت هگست، حمایت کرده است، اما گزارش‌ها حاکی از احتمال کنار گذاشته شدن او در کاخ سفید است. ترامپ در پیام ویدیویی خود عملیات نظامی علیه ایران را شجاعانه و تاریخی خواند.

در همین حال، آمریکا به متحدان خود هشدار داد که برای دور جدیدی از حملات احتمالی به ایران آماده باشند. این هشدارها از روز پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آغاز شده است. نیروهای نظامی در حال افزایش آمادگی‌ها برای احتمال ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران هستند.

تحولات دیپلماتیک در منطقه و تماس‌های اخیر

وزیر خارجه ایران و شیخ عبدالله بن‌زاید آل‌نهیان، وزیر خارجه امارات، شامگاه پنجشنبه ۱۴ آبان با یکدیگر تلفنی گفت‌وگو کردند. موضوع محوری این مکالمه آخرین رویدادهای منطقه در جریان تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ ثبات در منطقه اعلام شده است.

حسین امیرعبداللهیان روز پنجشنبه همچنین در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزرای خارجه عربستان سعودی، عمان، قطر، اردن، ترکیه، قبرس و پاکستان گفت‌وگو کرد. محتوای اصلی این گفت‌وگوها تحولات منطقه‌ای و آخرین روند تلاش‌های دیپلماتیک با هدف برقراری ثبات اعلام شده است.

ترامپ گفته است که آمریکا هنوز ضربه قاطعی به ایران وارد نکرده، زیرا می‌خواهد مذاکره کند. او همچنین اشاره کرد که ایران نیز چنین خواسته‌ای دارد. با این حال، دستور جدیدی از واشنگتن برای عملیات جدید دریافت نشده است.