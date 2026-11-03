ترامپ: قطع کمک ۴ میلیارد دلاری به اسرائیل پس از پایان سال جاری

دونالد ترامپ اعلام کرد با نتانیاهو توافق شده است پرداخت سالانه ۴ میلیارد دلار یاری مالی به اسرائیل پس از پایان سال جاری میلادی متوقف شود.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس نیوز اعلام کرد که بر اساس توافقی با بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل ، واشنگتن از پایان سال جاری میلادی پرداخت کمک مالی سالانه به این کشور را متوقف خواهد کرد. وی در جریان آغاز رأی‌گیری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا توضیح داد که قبلاً توافق کرده بود سالانه چهار میلیارد دلار به اسرائیل بپردازد اما اکنون تصمیم گرفته است این روند را متوقف کند.

جزئیات توافق توقف کمک‌های مالی

رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد که من و بی‌بی نتانیاهو پیش‌تر توافق کرده بودیم که سالانه چهار میلیارد دلار به اسرائیل بدهیم و چند ماه پیش توافق کردیم که این پرداخت‌ها را متوقف کنیم. وی افزود که اعلام می‌کنند تا پایان امسال دیگر به اسرائیل پول پرداخت نمی‌کنند، هرچند تأکید کرد اگر اسرائیل به کمک نیاز داشته باشد، به آن کمک خواهند کرد.

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ادعاهای مربوط به حملات پدافندی ایران

در بخش دیگری از سخنانش، دونالد ترامپ مدعی شد واشنگتن شب گذشته حمله‌ای محدود به یک تأسیسات پدافند هوایی در ایران انجام داده است. وی ادعا کرد آمریکا روند ساخت این تأسیسات را به مدت دو ماه زیر نظر داشته و بلافاصله پس از تکمیل، آن را هدف قرار داده است و این حمله محدود بوده و به معنای آغاز یک جنگ گسترده نیست.

تهدیدات علیه تأسیسات هسته‌ای تهران

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد واشنگتن به‌طور مستمر تأسیسات هسته‌ای ایران را زیر نظر دارد و اگر هر فرد یا طرفی برای دسترسی به این تأسیسات تلاش کند، بار دیگر آنها را هدف قرار خواهد داد. او ادعا کرد آنچه در ارتباط با ایران جریان دارد، جنگ به معنای سنتی آن نیست و آمریکا کنترل کامل اوضاع را در اختیار دارد و می‌تواند باقی‌مانده توانمندی‌های ایران را از بین ببرد.

واکنش‌های داخلی و رقابت‌های سیاسی

دونالد ترامپ که با انتقادهای زیادی به دلیل جنگ علیه ایران و نارضایتی به دلیل افزایش قیمت انرژی در داخل و خارج از این کشور مواجه است، در پایان ادعا کرد ایران اکنون در موقعیتی قرار گرفته که آمریکا در صورت تصمیم‌گیری، توان انجام حملات بیشتری را دارد. دموکرات‌ها در صورت پیروزی در انتخابات، پرونده‌های ترامپ را به جریان می‌اندازند و او مدعی شد در اسرائیل ۹۹ درصد محبوبیت دارد.