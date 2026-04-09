پس از اعلام آتش‌بس دوهفته‌ای و در حالی که مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی در جریان است، ترامپ تأکید کرد که نیروهای آمریکایی تا زمان اجرای کامل توافق در منطقه باقی خواهند ماند. این در حالی است که حملات اسرائیل و آمریکا به ایران و متحدانش ادامه دارد و تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است.

آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ رقم خورد. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل نام عملیات نظامی جدید خود را 'غرش شیران' اعلام کرد، در حالی که آمریکا عملیات خود را 'خشم حماسی' نامید. در جریان این حملات، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، جان خود را از دست داد. ترامپ و ارتش اسرائیل تأیید کردند که ده‌ها تن از مقام‌های ارشد حکومت ایران نیز کشته شده‌اند.

جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات مشترک، اسرائیل و چندین کشور منطقه خلیج فارس، از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی آذربایجان را هدف قرار داد. یک هفته پس از اعلام رسمی مرگ خامنه‌ای، مجلس خبرگان رهبری مجتبی، فرزند او، را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید.\در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۸ آوریل (۱۹ فروردین)، جمهوری اسلامی و ایالات متحده، تنها یک ساعت پیش از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی دونالد ترامپ برای حمله گسترده به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران، بر سر آتش‌بسی دو‌هفته‌ای به توافق رسیدند. دونالد ترامپ، یک روز پس از اعلام این آتش‌بس و همزمان با برنامه‌ریزی مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای شنبه ۲۲ فروردین در اسلام‌آباد، با انتشار پیامی تأکید کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده تا زمان اجرای کامل توافق با جمهوری اسلامی در منطقه باقی خواهند ماند. ترامپ در این پیام نوشت: «تمام کشتی‌ها، هواپیماها و نیروهای نظامی ایالات متحده، همراه با مهمات، تسلیحات و هر آنچه برای اجرای نابودی دشمن، که در حال حاضر به شدت تضعیف شده است، ضروری است، تا زمان اجرای کامل توافق واقعی در داخل و اطراف ایران باقی خواهند ماند.» رئیس جمهور آمریکا در ادامه تهدید کرد: «اگر این اتفاق نیفتد، که بعید است، آتش گشوده خواهد شد، بزرگ‌تر، بهتر و قوی‌تر از هر آنچه تاکنون دیده شده است.» او افزود: «این موضوع از قبل توافق شده بود و برخلاف ادعاهای دروغین، هیچ سلاح هسته‌ای وجود نخواهد داشت و تنگه هرمز باز و امن خواهد بود. ارتش بزرگ ما آماده است و مشتاقانه منتظر پیروزی‌های بعدی خود است. آمریکا بازگشته است.»\ترامپ همچنین با انتقاد از رسانه‌هایی چون نیویورک تایمز و سی‌ان‌ان به دلیل انتشار گزارش‌های متناقض درباره محورهای توافق، این رسانه‌ها را به ارائه 'طرح‌های جعلی ده‌ماده‌ای' متهم کرد که هدف آن بی‌اعتبار کردن افراد درگیر در روند صلح بود. همزمان، اسرائیل به اهدافی متعلق به حزب‌الله در جنوب بیروت حمله کرد. در این حملات ۱۵ نفر کشته شدند. کارشناسان معتقدند که گره اصلی پایان جنگ نه در تنگه هرمز، بلکه در سرنوشت ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده پنهان است. علاوه بر این، هزاران ملوان به دلیل تهدیدات جمهوری اسلامی در خلیج فارس گرفتار شده‌اند. در تحولات دیگر، زلنسکی پس از توقف جنگ به روسیه پیشنهاد آتش‌بس داد و آلمان مجوز سفرهای طولانی‌مدت مشمولان خدمت سربازی را به حالت تعلیق درآورد





ترامپ ایران آمریکا اسرائیل جنگ

