دونالد ترامپ از سرنگونی بالگرد آپاچی ارتش آمریکا توسط ایران در تنگه هرمز خبر داد و تأکید کرد که ایالات متحده پاسخ خواهد داد. این حادثه در شرایطی رخ میدهد که آتشبس میان ایران و اسرائیل با ابهام مواجه شده است.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که جمهوری اسلامی یک بالگرد پیشرفته آپاچی ارتش این کشور را هنگام گشتزنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت که ارتش بزرگ آمریکا به او اطلاع داده است که این حادثه شامگاه دوشنبه رخ داده و دو خلبان بالگرد سالم هستند. او تأکید کرد که ایالات متحده چارهای جز پاسخ به این حمله ندارد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز این پست را بازنشر کرد.
سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا، ظهر سهشنبه اعلام کرده بود که این بالگرد هنگام گشتزنی در آبهای نزدیک سواحل عمان سقوط کرده و دو نظامی سرنشین آن حدود دو ساعت پس از حادثه نجات یافتند. عملیات نجات با هدایت فرماندهی نیروهای دریایی آمریکا و لشکر ۸۲ هوابرد و پشتیبانی یگانهای نیروی دریایی و هوایی انجام شد.
نیویورکتایمز پیش از اعلام ترامپ نوشته بود که علت سقوط هنوز مشخص نیست و ممکن است بر اثر شلیک ایران، نقص فنی یا عامل دیگری رخ داده باشد. تحقیقات ادامه دارد. این رویداد در حالی رخ میدهد که آینده آتشبسی که ۱۹ فروردین پس از درخواست ترامپ برای پایان درگیریهای ایران و اسرائیل اعلام شد، با ابهام مواجه شده است. تنشها فروکش نکرده و درگیریهای پراکنده ادامه دارد.
جمهوری اسلامی در حمایت از حزبالله مواضعی در اسرائیل را هدف قرار داد و اسرائیل پاسخ داد. دو طرف دوشنبه ۱۸ خرداد از توقف حملات متقابل خبر دادند، اما تهران هشدار داد در صورت ادامه حملات اسرائیل به لبنان، درگیریها را از سر میگیرد. این تنشها تلاشها برای توافق گستردهتر و بازگشایی تنگه هرمز را با چالش مواجه کرده است. ترامپ در ماههای اخیر بارها از نزدیک بودن توافق با ایران سخن گفته است.
او در زمان آتشبس وعده داد که آمریکا و ایران برای نهایی شدن توافق به دو هفته زمان نیاز دارند. اما با گذشت دو ماه، این وعده محقق نشده است. سیانان گزارش داده که ترامپ همچنان بر قریبالوقوع بودن توافق تأکید دارد، اما این ادعا جدی گرفته نمیشود. او در گفتوگوهای مختلف از جمله با خبرنگاران در ایرفورس وان، از مذاکره با تهران و توافق بر سر نکات اصلی خبر داده است.
همچنین از آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران سخن گفته است. با وجود این اظهارات، هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. تنگه هرمز به عنوان گذرگاه حیاتی انرژی، همواره محل تنش بین ایران و آمریکا بوده و اقدامات ایران در این آبراه باعث افزایش قیمت جهانی انرژی شده است
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