دونالد ترامپ مدعی شد نیروهای ایرانی یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا را هنگام گشت‌زنی در تنگه هرمز هدف قرار داده و سرنگون کرده‌اند. وی ضمن تهدید به پاسخ و اشاره به مذاکرات احتمالی، از پیروزی قریب‌الوقوع آمریکا خبر داد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال ادعا کرد که نیروهای ایرانی یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا را در حین گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده‌اند.

وی این رویداد را یک اقدام خصمانه از سوی جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت واشنگتن ناگزیر به پاسخ مقتضی خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هنوز مقام‌های نظامی آمریکا گزارش رسمی درباره جزئیات این حادثه منتشر نکرده‌اند و منابع غیررسمی از سقوط یک بالگرد ای‌اچ-۶۴ آپاچی و نجات دو خدمه آن خبر داده بودند.

این حادثه در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های نظامی در منطقه تنگه هرمز که یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان است، به شدت افزایش یافته است. ایران پیشتر هشدار داده بود که هرگونه تجاوز به حریم هوایی یا دریایی این کشور با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. کارشناسان نظامی معتقدند که سرنگون شدن یک بالگرد پیشرفته در این منطقه می‌تواند به تشدید بیشتر بحران در خاورمیانه منجر شود و احتمال برخورد نظامی مستقیم بین دو کشور را افزایش دهد.

از سوی دیگر ترامپ در بخش دیگری از پیام خود به مذاکرات احتمالی با ایران اشاره کرد و گفت که ممکن است در روزهای آینده به یک ایده مشترک دست یابند اما هم‌زمان ادعا کرد که آمریکا ظرف دو هفته پیروزی کامل خود بر جمهوری اسلامی را اعلام خواهد کرد. این اظهارات متناقض در حالی مطرح می‌شود که هنوز هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش در منطقه دیده نمی‌شود و ایران نیز تاکنون به طور رسمی به این اتهام واکنش نشان نداده است





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تنگه هرمز بالگرد آپاچی دونالد ترامپ جمهوری اسلامی سرنگونی

United States Latest News, United States Headlines