ترامپ: کشورهای عربی خواهان ادامه محاصره دریایی و وضعیت کنونی نسبت به ایران هستند

دونالد ترامپ اعلام کرد قطر، عربستان، امارات، بحرین و کویت تمایل دارند محاصره دریایی و عملیات نظامی علیه ایران ادامه یابد و تهران نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد.

دونالد ترامپ ، رییس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، در بامداد روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ رسماً اعلام کرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر ، عربستان سعودی ، امارات متحده عربی ، بحرین و کویت خواهان تداوم وضعیت فعلی در مناقشه با جمهوری اسلامی هستند. وی در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که پس از گفت‌وگو با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر قطر ، درباره موضوعات مرتبط با تهران مذاکره کرده است.

موضع کشورهای منطقه درباره ادامه درگیری

ترامپ تصریح کرد که تمام کشورهای ذکر شده ترجیح می‌دهند وضعیت موجود باقی بماند که شامل بزرگ‌ترین محاصره دریایی تاریخ و عملیات "دروازه آهنین" در خشکی و دریا می‌شود. وی همچنین تأکید نمود که همه این کشورها بر این اصل توافق دارند که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به هیچ وجه قابل مذاکره نیست و آمریکا برای از سرگیری عملیات‌های نظامی در صورت لزوم کاملاً آماده است.

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تخمین ترامپ از توان نظامی ایران

رییس‌جمهوری آمریکا مدعی شد که جمهوری اسلامی توانایی تولید شمار محدودی موشک و پهپاد را همچنان دارد، اما حدود ۸۵ درصد از این توانایی نظامی خود را از دست داده است. وی همچنین اشاره کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا در حال گفت‌وگو هستند و این مذاکرات با لحنی بسیار مودبانه دنبال می‌شود، هرچند تهران هنوز به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار در منطقه شناخته می‌شود.

اقدامات آمریکا برای تضمین امنیت بلندمدت

ترامپ در نخستین نشست خبری خود پس از انتخابات میان‌دوره‌ای در کاخ سفید توضیح داد که واشنگتن قصد دارد از کشورهایی که طی سال‌های گذشته روابط خوبی با این ابرقدرت داشته‌اند، محافظت کند. وی مدعی شد که متحدان آمریکا در مقایسه با شش ماه پیش امنیت بیشتری دارند، زیرا توان نظامی ایران به شدت تضعیف شده است و آمریکا به دنبال تضمین بلندمدت این موضوع است.

چشم‌انداز پایان درگیری و پیامدهای آن

وی در پایان از آنچه روند مثبت به سوی پایان درگیری خواند، ابراز اطمینان کرد و گفت با پایان عملیات نظامی، امنیت مردم آمریکا و جهان افزایش خواهد یافت. ترامپ همچنین مدعی شد که اسراییل و سراسر خاورمیانه در برابر خطرها و تهدیدهای ایران محافظت می‌شوند، اما با این حال تأکید کرد که نمی‌تواند در زمینه پایان قطعی درگیری تضمینی بدهد و باید از امنیت متحدان خود اطمینان حاصل کند.