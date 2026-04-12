ترامپ دستور محاصره دریایی ایران را صادر کرد: عملیات خشم حماسی برای مقابله با اخاذی جهانی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در پی بن‌بست در مذاکرات با ایران، دستور محاصره دریایی این کشور را صادر کرد. این اقدام با هدف مقابله با آنچه ترامپ «اخاذی جهانی» ایران می‌خواند، انجام می‌شود.

عملیات خشم حماسی: پرزیدنت ترامپ دستور محاصره دریایی ایران را صادر کرد\دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی ایران توسط نیروی دریایی ایالات متحده خبر داد. این تصمیم در پی بن‌بست در مذاکرات اخیر میان نمایندگان آمریکا و ایران در اسلام‌آباد اتخاذ شده است. ترامپ اعلام کرد که این محاصره با هدف مقابله با آنچه او « اخاذی جهانی » رژیم ایران خواند، انجام خواهد شد و شامل جلوگیری از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و پاکسازی مین‌های احتمالی کار گذاشته شده توسط ایران است.

\ترامپ با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، به تفصیل به جزئیات مذاکرات اسلام‌آباد پرداخت. وی ادعا کرد که ایران با وجود قول به باز نگه داشتن تنگه هرمز، از انجام این تعهد خودداری کرده است. او همچنین مدعی شد که ایران مانع از دستیابی به توافق در مورد برنامه هسته‌ای شده و این امر، اصلی‌ترین مانع در مسیر توافق بوده است. ترامپ با اشاره به این که مذاکرات با مقام‌های ایرانی دوستانه بوده، اما در مسئله هسته‌ای به نتیجه نرسیده، تاکید کرد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران از «اقدام غیرقانونی اخاذی» خود سود ببرد. وی همچنین اعلام کرد که دستور توقیف هر شناوری که به رژیم ایران عوارض پرداخت کرده باشد، صادر شده است.\علاوه بر این، ترامپ از آغاز روند پاکسازی مین‌های کار گذاشته شده در تنگه هرمز خبر داد و هشدار داد هرگونه حمله از سوی نیروهای ایرانی با پاسخ شدید ایالات متحده مواجه خواهد شد. او با اشاره به تضعیف توان نظامی ایران، بر این باور است که محاصره دریایی می‌تواند به پایان دادن به آنچه او «ویرانی» کشور ایران می‌خواند، کمک کند. ترامپ همچنین از حمایت کشورهای دیگر از این عملیات خبر داد و تاکید کرد که ایالات متحده آماده است در صورت لزوم، ضربه نهایی را وارد کند. وی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز برای تجارت جهانی، تأکید کرد که ایران با نقض قوانین بین‌المللی، باعث ایجاد بی‌ثباتی و رنج برای مردم سراسر جهان شده است. ترامپ همچنین از نقش مقامات پاکستانی در مذاکرات اسلام‌آباد قدردانی کرد





