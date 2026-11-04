دونالد ترامپ پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، نقش جنگ با ایران را عامل اصلی دانست و اعلام کرد پایان درگیری منوط به غیرفعال شدن کامل برنامه هسته‌ای تهران است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه در واکنش به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای که منجر به خروج جمهوری‌خواهان از کنترل کنگره شد، صراحتاً اعلام کرد که سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه ایران هزینه‌های سیاسی سنگینی برای حزبشان داشته است. او با تایید این موضوع که تنش‌ها با تهران تاثیر مستقیم بر شکست رای‌دهندگان جمهوری‌خواه داشته، اظهار داشت که اقدامات انجام شده علیه ایران ضروری بوده و هرگز پشیمان نخواهد شد.

تایثیر جنگ ایران بر شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان

دونالد ترامپ در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره ارتباط بین جنگ با ایران و نتایج انتخابات گفت که کاری که در قبال ایران انجام داده، اقدامی بود که باید انجام می‌شد و همچنان به آن ادامه خواهد داد. او در عین حال تاکید کرد که می‌تواند هر زمان که بخواهد به این درگیری پایان دهد، اما خروج نیروهای آمریکایی باید به گونه‌ای باشد که ایران دیگر نتواند برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد. این اظهارات در حالی مطرح شد که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، ساعاتی پیش در پیامی در شبکه اجتماعی اکس، جنگ با ایران را دلیل اصلی شکست جمهوری‌خواهان دانسته بود.

Also read شکست انتخاباتی ترامپ و نتانیاهو؛ آینده جنگ ایران

اولویت‌های رای‌دهندگان و خواسته‌های جی‌دی ونس

جی‌دی ونس در بیانیه خود نوشت که بسیاری از رای‌دهندگانی که در انتخابات سال ۲۰۲۴ به دونالد ترامپ و او رای داده بودند، در انتخابات میان‌دوره‌ای به سمت دموکرات‌ها رانده شدند. وی افزود که پایان جنگ، مهار تورم، کاهش هزینه‌های زندگی، اولویت دادن به منافع آمریکا و تغییر رابطه واشینگتن با اسرائیل، مهم‌ترین خواسته‌های این گروه از رای‌دهندگان بوده است. دونالد ترامپ نیز تایید کرد که از موضع جی‌دی ونس اطلاع داشته و پیام او را به خوبی ارزیابی می‌کند.

شرط نهایی پایان جنگ و وضعیت اقتصادی

رئیس‌جمهور آمریکا هدف نهایی ایالات متحده را اطمینان از این موضوع دانست که ایران پس از خروج نیروهای آمریکایی دیگر هرگز نتواند جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود را از سر بگیرد. او مدعی شد که قیمت سوخت در حال کاهش است و تنگه هرمز باز است. دونالد ترامپ کاهش هرچه بیشتر قیمت نفت را یکی از عوامل مهم در مدیریت پیامدهای جنگ عنوان کرد و تاکید نمود که پایان جنگ باید به درستی انجام شود تا دستاوردهای استراتژیک حفظ گردد.

واکنش مقامات ایرانی و تعیین سرنوشت وزیر جنگ

در سوی دیگر ماجرا، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، پیش‌تر نتیجه انتخابات را "شکست سیاسی" دونالد ترامپ در واشینگتن خوانده بود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز گفته بود که آمریکایی‌ها با رای خود به جنگ نه گفته‌اند. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برکناری پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پس از شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان گفت چنین قصدی ندارد و عملکرد پیت هگست خوب بوده است. او افزود اگر پیت هگست نامزد کرسی سنای مارشا بلکبرن شود، محبوبیت زیادی خواهد داشت، اما تاکنون چیزی در این باره نشنیده است.