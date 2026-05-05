ترامپ از ایران خواست «کار عاقلانه را انجام دهد» و به توافق برسد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در گفت‌وگویی با خبرنگاران در کاخ سفید، از ایران خواست تا «کار عاقلانه را انجام دهد» و به توافق برسد. او با اشاره به متزلزل بودن آتش‌بس در خاورمیانه، تأکید کرد که تمایلی به کشتن ایرانیان ندارد. ترامپ در این گفت‌وگو، توان نظامی ایران را کم‌اهمیت جلوه داد و گفت تهران باید «پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد»، اما برای این کار بیش از حد مغرور است.

او با اشاره به متزلزل بودن آتش‌بس در خاورمیانه، تأکید کرد که تمایلی به کشتن ایرانیان ندارد. ترامپ در این گفت‌وگو، توان نظامی ایران را کم‌اهمیت جلوه داد و گفت تهران باید «پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد»، اما برای این کار بیش از حد مغرور است. او اظهار داشت: «توان نظامی ایران به شلیک سلاح‌های ابتدایی و کم‌اثر تقلیل یافته و با وجود لحن تهاجمی علنی، در خفا خواهان توافق است.

» به گفته رئیس‌جمهور آمریکا، «ایران هیچ شانسی ندارد. هیچ‌وقت هم نداشت. خودشان هم این را می‌دانند. وقتی با آن‌ها صحبت می‌کنم، این را به من می‌گویند.

» ترامپ افزود: «آن‌ها هیچ نیروی دریایی ندارند. کاملاً از بین رفته. هیچ نیروی هوایی ندارند. کاملاً نابود شده.

هیچ توان پدافند هوایی ندارند. کاملاً از بین رفته. هیچ راداری ندارند. هیچ رهبری ندارند.

رهبرانشان از بین رفته‌اند. همه‌چیز. » او در ادامه گفت: «بعد روزنامه‌ها را می‌خوانم و می‌گویند اوضاع‌شان خوب است. خوب نیستند.

برای همین شما هیچ اعتباری ندارید. هیچ اعتباری. رسانه‌ها، اخبار جعلی، هیچ اعتباری ندارند. » ایالات متحده و اسرائیل در ۹ اسفند حملاتی تمام عیار به ایران انجام دادند که در جریان آن رهبر جمهوری اسلامی، شماری از فرماندهان و مقامات بلندپایه و بسیاری از مراکز نظامی، انتظامی و هسته‌ای ایران هدف قرار گرفتند.

سه کشور پس از ۴۰ روز درگیری، سرانجام در ۱۹ فروردین آتش‌بس کردند که از آن زمان پایدار مانده، هرچند بسیار شکننده بوده است. ایران بیش از دو ماه است تنگه هرمز را مسدود کرده و اجازه تردد کشتی‌ها از آن را بدون داشتن مجوز نمی‌دهد. ایالات متحده در واکنش به این اقدام، طرح محاصره دریایی بنادر ایران را به اجرا گذاشته است.

آقای ترامپ روز سه‌شنبه از محاصرهٔ بنادر ایران توسط آمریکا تمجید کرد و گفت: «مثل یک تکه فولاد است. هیچ‌کس قرار نیست این محاصره را به چالش بکشد. و فکر می‌کنم خیلی خوب جواب داده است. » رئیس‌جمهور ایالات متحده در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی از سوی ایران به‌عنوان نقض آتش‌بس تلقی می‌شود، گفت: «خب، خواهید فهمید، چون من به شما خواهم گفت...

آن‌ها می‌دانند چه کاری نباید انجام دهند. » او از ایران خواست «کار عاقلانه را انجام دهد» و به توافق برسد، و گفت با وجود متزلزل بودن آتش‌بس در خاورمیانه، تمایلی به کشتن ایرانیان ندارد. رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت: «باید کار عاقلانه را انجام دهند، چون ما نمی‌خواهیم وارد شویم و مردم را بکشیم. واقعاً نمی‌خواهیم.

» ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش تأکید کرد که اگر به ایران حمله نمی‌شد، «به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد و شاید الان همه ما این‌جا نبودیم. می‌توانم به شما بگویم که خاورمیانه از بین رفته بود. اسرائیل نابود شده بود. » او گفت: «این‌ها افراد خطرناکی هستند.

و ما اجازه نمی‌دهیم دیوانه‌ها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. قدرت یک سلاح هسته‌ای چیزی است که حتی نمی‌خواهم درباره‌اش صحبت کنم. » در همین حال، محکومیت گستردۀ حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات؛ عراقچی به امارات تذکر داد. ترامپ همچنین گفت: «طرح جدید ایران را به‌زودی بررسی می‌کنم؛ بعید است قابل قبول باشد.





