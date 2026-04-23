دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده آمریکا، در تازه‌ترین اظهارات خود در واکنش به گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پیرامون تمایلش برای پایان دادن به تنش ‌ها و درگیری‌های احتمالی با جمهوری اسلامی ایران ، موضعی قاطع و هشداردهنده اتخاذ کرد.

او با رد صریح هرگونه فشار خارجی یا داخلی برای مذاکره و مصالحه، تاکید نمود که این ایران است که با محدودیت‌های زمانی جدی روبرو است و فرصت‌های پیش رو را به سرعت از دست می‌دهد. ترامپ در پیامی که روز پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه در شبکه اجتماعی تروت سوشال منتشر کرد، نوشت: کسانی که تصور می‌کنند من برای پایان دادن به این درگیری – اگر بتوان آن را جنگ نامید – مضطرب هستم، باید بدانند که من احتمالاً کم‌فشارترین فردی هستم که تاکنون این مسئولیت را بر عهده گرفته‌ام.

من زمان کافی برای انتظار و بررسی دارم، اما ایران این فرصت را ندارد؛ ساعت برای آن‌ها به سرعت در حال شمارش معکوس است. این اظهارات، نشان‌دهنده ادامه رویکرد سخت‌گیرانه و قاطعانه ترامپ در قبال ایران است که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش نیز بارها شاهد آن بودیم. او همواره بر لزوم حفظ منافع آمریکا در هرگونه توافق یا مذاکره تاکید کرده و حاضر به پذیرش شرایطی که به نظر او به ضرر ایالات متحده باشد، نیست.

ترامپ در ادامه پیام خود، به دستاوردهای نظامی ادعایی ایالات متحده در جریان آنچه «عملیات خشم حماسی» نامید، اشاره کرد و مدعی شد که نیروی دریایی ایران در اعماق دریا نابود شده، نیروی هوایی آن منهدم گشته و سیستم‌های دفاع هوایی و راداری‌اش از بین رفته‌اند. او همچنین ادعا کرد که رهبران ارشد جمهوری اسلامی ایران نیز دیگر در قید حیات نیستند.

این ادعاها، تاکنون از سوی مقامات ایرانی تایید نشده و به عنوان بخشی از جنگ روانی و تبلیغاتی تلقی می‌شود. ترامپ با تاکید بر قدرت و نفوذناپذیری محاصره دریایی اعمال شده علیه ایران، هشدار داد که اوضاع برای ایران از این پس تنها بدتر خواهد شد.

او همچنین بار دیگر بر رویکرد «اول آمریکا» در هرگونه مذاکره احتمالی تاکید کرد و گفت که هرگونه توافق، تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که برای ایالات متحده، متحدانش و سایر نقاط جهان «مناسب و سودمند» باشد. این رویکرد، نشان‌دهنده عدم تمایل ترامپ به پذیرش هرگونه توافقی که به نظر او، منافع آمریکا را به خطر بیندازد.

او در ادامه، با لحنی تند و تحریک‌آمیز، گفت: اگر ما محاصره دریایی را برداریم، برای رسیدن به توافق، مجبور خواهیم شد بقیه رهبران جمهوری اسلامی را نیز «منفجر» کنیم. این اظهارات، به شدت انتقادآمیز و تهدیدآمیز تلقی شده و نگرانی‌ها را در مورد تشدید تنش‌ها و درگیری‌های احتمالی بین دو کشور افزایش داده است. این سخنان، در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای برجام و کاهش تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد.

با این حال، مواضع سخت‌گیرانه ترامپ، چشم‌انداز این تلاش‌ها را مبهم‌تر کرده است. او همواره بر لزوم بازنگری کامل در برجام و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده است. ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود، در سال ۱۳۹۶ از برجام خارج شد و تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای را علیه ایران اعمال کرد. این اقدام، منجر به تشدید تنش‌ها و کاهش روابط بین دو کشور شد.

اکنون، با بازگشت ترامپ به صحنه سیاسی، نگرانی‌ها در مورد تکرار این سناریو افزایش یافته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ترامپ، با اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه و تهدیدآمیز، قصد دارد فشار بیشتری بر ایران وارد کند تا به میز مذاکره بازگردد و به خواسته‌های او تن دهد. با این حال، این رویکرد، می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها و درگیری‌های احتمالی در منطقه شود.

در نهایت، باید گفت که اظهارات اخیر ترامپ، نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های تهاجمی و فشار حداکثری علیه ایران است. این سیاست‌ها، در بلندمدت، می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه و افزایش خطر درگیری‌های نظامی منجر شود





ترامپ ایران محاصره دریایی مذاکره برجام تنش تهدید خاورمیانه سیاست خارجی آمریکا

