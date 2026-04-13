ترامپ: هر شناور تندرو تهاجمی ایران در منطقه محاصره فورا نابود خواهد شد

رئیس جمهور آمریکا با اعلام محاصره دریایی ایران، تهدید کرد که شناورهای تندرو تهاجمی جمهوری اسلامی نابود خواهند شد. این اقدام تنش‌ها را در خلیج فارس افزایش داده و خطر درگیری نظامی را بیشتر کرده است.

رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «تروت سوشال» همزمان با آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی، اعلام کرد هر شناور تندرو تهاجمی جمهوری اسلامی که به منطقه محاصره آمریکا نزدیک شود، «فورا نابود خواهد شد.» دونالد ترامپ ، رئیس جمهور ایالات متحده، عملیات تهاجمی آمریکا را «سریع و بی‌رحمانه» توصیف کرد و افزود که آمریکا از همان شیوه‌ای که پیشتر «علیه قاچاقچیان مواد مخدر» در دریا به کار برده، برای نابودی شناورهای مهاجم ایران ی استفاده خواهد کرد.

او در تشریح موفقیت‌آمیز بودن این روش تاکید کرد که ۹۸.۲ درصد مواد مخدر ورودی از دریا متوقف شده است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین تاکید کرد که «نیروی دریایی ایران اکنون در کف دریا قرار دارد و کاملا - یعنی همه ۱۵۸ کشتی آن - نابود شده است.» او افزود: «آن چه هدف قرار نداده‌ایم تعداد اندکی از آن چیزی است که آنها شناورهای تندرو تهاجمی می‌نامند؛ زیرا آنها را تهدید بزرگی ندانستیم.» به دستور پرزیدنت ترامپ، محاصره دریایی جمهوری اسلامی از دقایقی قبل آغاز شده و طبق این دستور هیچ شناوری حق ورود و خروج به و از بنادر ایران را ندارد. رئیس‌جمهور ایالات متحده پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی قصد دارند کشتی‌هایی را که به بندرهای ایران وارد یا از آن‌ها خارج می‌شوند، از دوشنبه ۱۳ آوریل (۲۴ فروردین) ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق آمریکا (ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران) محاصره کنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، نیز در بیانیه‌ای این زمان را اعلام و بر «محاصره دریایی تمام ترافیک دریایی ورودی به بنادر ایران و خروجی از آن‌ها» تأکید کرده بود. او روز یکشنبه ۲۳ فروردین برای اولین بار از این تصمیم آمریکا خبر داده و اعلام کرده بود نیروی دریایی ایالات متحده بستن تنگه هرمز را آغاز خواهد کرد. این اقدام پس از شکست مذاکرات طولانی با رژیم ایران برای پایان دادن به جنگ، نگرانی‌ها را افزایش داده و آتش‌بس شکننده‌ دوهفته‌ای را به خطر انداخته است. ترامپ با انتشار این پست، یک گام دیگر به سمت تشدید تنش‌ها با ایران برداشت و بار دیگر عزم خود را برای مقابله با جمهوری اسلامی به نمایش گذاشت. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه به دلیل برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای و مداخله در درگیری‌های مختلف، به شدت افزایش یافته است. اعلام محاصره دریایی، تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران و همچنین امنیت تردد دریایی در خلیج فارس و دریای عمان محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند منجر به کمبود کالا، افزایش قیمت‌ها و بروز بحران‌های اقتصادی در ایران شود. به علاوه، احتمال بروز درگیری‌های نظامی در منطقه را نیز افزایش می‌دهد. واکنش‌های بین‌المللی به این تصمیم نیز متفاوت بوده است. برخی کشورها از این اقدام حمایت کرده‌اند و برخی دیگر، از جمله اتحادیه اروپا، خواستار خویشتنداری و حل مسالمت‌آمیز اختلافات شده‌اند. در این میان، مقامات ایرانی نیز این اقدام را محکوم کرده و اعلام کرده‌اند که به هرگونه تهدیدی پاسخ قاطع خواهند داد. مقامات ایرانی تاکید کرده‌اند که توانایی مقابله با هرگونه تجاوز را دارند و اجازه نخواهند داد امنیت و حاکمیت کشورشان خدشه‌دار شود. تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز روشنی برای پایان دادن به این بحران در کوتاه مدت وجود ندارد. تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها تاکنون نتیجه‌بخش نبوده و احتمال بروز درگیری‌های گسترده‌تر در منطقه همچنان بالاست. این وضعیت، نگرانی‌های جدی را در مورد آینده خاورمیانه و ثبات بین‌المللی ایجاد کرده است





