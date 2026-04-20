ترامپ: توافق جدید با ایران بسیار بهتر از برجام خواهد بود

دونالد ترامپ با انتقاد از برجام، وعده دستیابی به توافقی جدید و جامع با جمهوری اسلامی را داد؛ همزمان آمریکا یک تبعه ایرانی را به اتهام دور زدن تحریمها مسترد کرد و تنشها در منطقه خاورمیانه و جنوب لبنان ادامه یافت.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهور ایالات متحده، در اظهاراتی تازه در شبکه اجتماعی تروث سوشال، سیاستهای گذشته دولتهای آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و وعده داد که توافق جدیدی که دولت او در حال تدوین آن است، بسیار مستحکمتر و جامعتر از برجام خواهد بود.
ترامپ با اشاره به اینکه توافق هستهای پیشین توسط باراک اوباما و جو بایدن امضا شده بود، آن را یکی از بدترین معاهدات تاریخ امنیت ملی آمریکا خواند و مدعی شد که آن توافق نه تنها مسیر دستیابی به سلاح هستهای را هموار میکرد، بلکه منابع مالی هنگفتی را نیز در اختیار تهران قرار میداد. او با لحنی تند، رهبران دموکرات را به خیانت و ناتوانی در مدیریت بحرانهای خاورمیانه متهم کرد و تاکید نمود که توافق جدید تحت عنوان ترامپ، صلح و امنیت پایدار را برای اسرائیل، خاورمیانه و جهان تضمین خواهد کرد. ترامپ با بیان اینکه تحت هیچ فشار سیاسی برای تسریع در حصول توافق قرار ندارد، تصریح کرد که زمان در این مسیر علیه او عمل نمیکند و او مصمم است تا پس از ۴۷ سال بلاتکلیفی، این گره کور را به نفع منافع ملی آمریکا باز کند. در تحولی دیگر و همزمان با تشدید فشارهای واشینگتن بر تهران، دادستانی آمریکا از استرداد رضا دیندار، شهروند ایرانی از پاناما به سیاتل خبر داد. وی با ۹ اتهام سنگین از جمله نقض تحریمهای ایالات متحده و قاچاق قطعات نظامی مربوط به سامانههای سونار روبروست. طبق اسناد دادستانی، متهم متهم است که بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ با استفاده از یک شرکت واسط در چین، اقدام به خرید مخفیانه تجهیزات نظامی از آمریکا و انتقال آنها به ایران کرده است. در همین حال، گزارشهای منتشر شده در رسانههای آمریکایی حاکی از آن است که واشینگتن به دنبال پایان دادن به کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز است. منابع مطلع در دولت آمریکا با اشاره به رفتارهای غیرقابل پیشبینی سپاه پاسداران در قبال نفتکشها، ابراز تردید کردهاند که در ساختار سیاسی ایران، فرد یا نهادی با قدرت تصمیمگیری نهایی و مسئولیتپذیری مشخص وجود داشته باشد. همزمان، یک مقام ارشد پاکستانی نیز از وجود سیگنالهای مثبت از سوی تهران برای شروع مذاکرات با واشینگتن خبر داده و اعلام کرده است که اسلامآباد در حال رایزنیهای فشرده برای تسهیل این گفتگوها در آینده نزدیک است. در حوزه امنیتی خاورمیانه، وضعیت در مرزهای لبنان نیز همچنان متشنج گزارش میشود. ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور با پشتیبانی تیپ چتربازان، افرادی را که در بنت جبیل اقدام به نقض مفاد توافق آتشبس کرده و به نیروهای اسرائیلی نزدیک شده بودند، هدف قرار داده و از میان برداشتهاند. مقامات نظامی تلآویو تاکید کردند که هرگونه حرکت مشکوک در خطوط دفاعی مقدم که تهدیدی برای نیروهای نظامی یا غیرنظامیان باشد، با قاطعیت پاسخ داده خواهد شد. این در حالی است که سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق نیز در واکنش به گمانهزنیها درباره انتقال سلاحهای آمریکایی به احزاب کرد، اعلام کرد که این دولت از جزئیات هرگونه انتقال احتمالی سلاح آگاه است و حقیقت در زمان مناسب برای افکار عمومی روشن خواهد شد. مجموع این رخدادها نشاندهنده یک دوره گذار پر تنش در معادلات منطقهای است که در آن آمریکا با اتخاذ رویکردی جدید تحت هدایت ترامپ، تلاش دارد تا موازنه قوا را در خاورمیانه به نفع خود تغییر داده و ساختارهای امنیتی پیشین را بازتعریف کند
