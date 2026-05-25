دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری آمریکا روز دوشنبه ۲۵ ماه مه از کشورهای مسلمان خاورمیانه و فراتر از آن خواست تا در چارچوب توافق صلح در حال شکل‌گیری با ایران ، روابط خود را با اسرائیل عادی‌سازی کنند و در ابتدا خواستار امضای فوری عربستان سعودی و قطر شد.

دونالد ترامپ در پیامی طولانی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، فهرست کشورهایی را منتشر کرد که رهبرانشان روز شنبه درباره تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ با ایران با او گفت‌وگو کرده‌اند. او نوشت: «پس از تمام تلاش‌هایی که ایالات متحده برای کنار هم قرار دادن این پازل بسیار پیچیده انجام داده، باید دست‌کم امضای هم‌زمان همه این کشورها پای پیمان ابراهیم الزامی باشد.

» ترامپ افزود: «کشورهای مورد بحث عبارتند از عربستان سعودی، امارات عربی متحده (که هم‌اکنون عضو است)، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن و بحرین (که هم‌اکنون عضو است). » «پیمان ابراهیم» مجموعه توافق‌هایی است که در سال ۲۰۲۰ با میانجیگری دولت ترامپ شکل گرفت و از آن به‌عنوان یکی از موفقیت‌های مهم سیاست خارجی او یاد می‌شود. این توافق‌ها بر عادی‌سازی روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و کشورهایی متمرکز است که به صورت تاریخی روابطی خصمانه با این کشور داشته‌اند.

اگرچه این توافق‌ها در محافل دیپلماتیک به‌عنوان گامی در جهت آرامش بیشتر در خاورمیانه مورد استقبال قرار گرفت، اما در بخش‌های زیادی از افکار عمومی منطقه همچنان محبوبیت چندانی ندارد؛ به‌ویژه به این دلیل که مسئله اسرائیل و فلسطینیان را حل‌وفصل نمی‌کند. ترامپ در ادامه نوشت: «ممکن است یک یا دو کشور دلیلی برای انجام ندادن این کار داشته باشند و این موضوع پذیرفته خواهد شد، اما بیشتر آن‌ها باید آماده، مایل و قادر باشند این توافق با ایران را به رویدادی تاریخی‌تر از آنچه در غیر این صورت می‌بود، تبدیل کنند.

» «این روند باید با امضای فوری عربستان سعودی و قطر آغاز شود و دیگران نیز باید از آن پیروی کنند. اگر این کار را نکنند، نباید بخشی از این توافق باشند، زیرا این نشان‌دهنده سوءنیت است. » او همچنین تاکید کرد: «این روند باید با امضای فوری عربستان سعودی و قطر آغاز شود و دیگران نیز باید از آن پیروی کنند. اگر این کار را نکنند، نباید بخشی از این توافق باشند، زیرا این نشان‌دهنده سوءنیت است.

»اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تعیین شروط برای کشورهای منطقه از سوی آمریکا آن را «منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع» دانست و در ادامه اسرائیل را «عامل ناامن سازی در منطقه نام برد و گفت: «طرح‌هایی مثل عادی سازی تحمیل یک موجود غیرعادی به منطقه است. » او همچنین در واکنش به اظهارات ترامپ که گفته بود شاید نخست‌وزیر اسرائیل شوم، بیان کرد: ممکن است، نخست‌وزیر اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا شود و اعلام کرد: «خیلی روشن و واضح همه دیدند که تنها دغدغه آمریکا یا حداقل این هیت حاکمه در منطقه غرب آسیا،‌ اسرائیل است و هیچ ارزش و اهمیتی برای امنیت منطقه و صلح و ثبات و رفاه اقتصادی کشورهای منطقه قائل نیست.





