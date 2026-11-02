دونالد ترامپ در مصاحبه جدید تاکید کرد که جمهوری اسلامی یا باید به توافق با آمریکا برسد یا با اقدام قاطع دیگر روبرو خواهد شد. هدف اصلی جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، در جدیدترین اظهارات خود بار دیگر بر خط قرمزهای واشنگتن نسبت به برنامه هسته‌ای تهران تأکید کرد و اعلام داشت که تهران یا باید به توافق با ایالات متحده برسد و یا آمریکا ناچار به اتخاذ اقدام دیگری خواهد شد. این هشدارهای جدی در حالی مطرح می‌شود که ترامپ معتقد است جمهوری اسلامی همچنان مایل به مذاکره است، اما زمان محدودی برای دستیابی به این توافق در نظر گرفته شده است.

هشدار ترامپ درباره دستیابی ایران به سلاح

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، در گفت‌وگوی اختصاصی با میراندا دیواین در پادکست "پادفورس وان" که بخشی از آن روز دوشنبه ۱۱ آبان منتشر شد، به پرسش‌های پیرامون سیاست‌های کلیدی واشنگتن علیه ایران پاسخ داد. او با صراحت بیان کرد که هدف نهایی و غیرقابل مذاکره برای کاخ سفید، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است.

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رئیس‌جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا توقف برنامه هسته‌ای ایران مستلزم تغییر رژیم در تهران است یا خیر، ارجاعی تاریخی به تجربیات گذشته ایالات متحده داد. ترامپ گفت: ما دو تا از رژیم‌های آن‌ها را از میان برداشته‌ایم و پس به نوعی تغییر ایجاد کرده‌ایم. او تأکید کرد که سؤال اصلی این نیست که آیا تغییری ایجاد شود یا خیر، بلکه این است که باید کسی باشد که بتوان با او صحبت کرد.

موضع قاطع آمریکا در برابر مذاکرات هسته‌ای

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، موضعی سخت‌گیرانه نسبت به استراتژی قبلی کاخ سفید در قبال ایران اتخاذ کرده و معتقد است که دورانی که در آن آمریکا مدارا می‌کرد و به حرف‌های طولانی‌مدت گوش می‌داد، به پایان رسیده است. او در این مصاحبه اظهار داشت که نمی‌داند منظور از سرسختی دقیقاً چیست، اما تأکید کرد که دولت قبل کار را تمام نکرد، زیرا طرف ایرانی می‌خواست مذاکره کند و مدام حرف می‌زد.

ترامپ هشدار داد که بالاخره یک‌جایی باید کار را تمام کنیم و به پایان برسانیم. او با ابراز این باور که ایران خواهان توافق است، اعلام کرد که باید دید آیا توافقی حاصل می‌شود یا نه. این دیدگاه نشان می‌دهد که ترامپ گزینه دیپلماسی را کاملاً منتفی نکرده، اما آن را مشروط به نتیجه‌گیری سریع و قطعی می‌داند.

توضیحات درباره دامنه درگیری‌های نظامی و انتقادات

در پاسخ به انتقادات برخی منتقدان داخلی که از او به دلیل عدم نابودی کامل رژیم ایران ناراضی هستند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، توضیحاتی درباره ماهیت درگیری‌ها ارائه داد. او ادعا کرد که جنگ چندان سنگینی در کار نبوده و در مورد مسئله هسته‌ای، آمریکا در حال حاضر نمی‌جنگد. به گفته او، بخش زیادی از این جنگ اصلاً درگیری مستقیم نبوده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا افزود که چند بار به شدت با ایران جنگیدند، اما بعد عقب نشستند و فقط نظاره کردند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که او روز یکشنبه ۱۰ آبان در سخنرانی خود در ایالت آیووا نیز درباره خودداری از اقدام نظامی گسترده‌تر علیه ایران توضیح داده بود. ترامپ در آن سخنرانی عنوان کرد که تنها دلیلی که هنوز کارشان را با ایران تمام نکرده‌اند، این است که می‌خواهند مهربان باشند و جان تمام آن انسان‌ها را حفظ کنند.

آینده روابط دیپلماتیک و گزینه‌های پیش رو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، در همان سخنرانی در آیووا همچنین هشدار داد که در مقطعی باید ضربه چکش را وارد کرد. این کنایه به اقدام قاطع نظامی یا اقتصادی، نشان‌دهنده عدم انصراف کاخ سفید از زور است. اظهارات تازه او نشان می‌دهد که ترامپ در کنار تأکید بر ادامه امکان دستیابی به توافق، همچنان جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را هدفی غیرقابل چشم‌پوشی می‌داند.

این رویکرد دوگانه، یعنی ترکیب پیشنهاد مهربانی و حفاظت از جان انسان‌ها با تهدید به ضربه چکش، پیام واضحی برای تهران و جامعه جهانی دارد. ترامپ گزینه اقدام نظامی را کنار نگذاشته است و منتظر نتیجه مذاکرات است. اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، آمریکا ممکن است ناچار به اقدام دیگری شود که می‌تواند عواقب جدی‌تری داشته باشد.