ترامپ در آغاز سفر خود به چین از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی ایران خبر داد

رئیس جمهور آمریکا از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت که با در نظر گرفتن درخواست‌های پاکستان، از موقت پایان آتش‌بسی به توافق رسیده است.

ترامپ در آغاز سفر خود به چین اختلافات خود با شی بر سر جنگ آمریکا با ایران را کم‌اهمیت جلوه داد، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد که در پی آن، شماری از اصلی‌ترین مقامات حکومت ایران از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند.

چهل روز بعد، تهران و واشنگتن بر سر آتش‌بسی دو‌هفته‌ای توافق کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در آخرین ساعات باقی‌مانده از این آتش‌بس اعلام کرد که به درخواست شماری از مقام‌های پاکستان، از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی را به طور موقت متوقف کرده و آتش‌بس را تمدید کرده است





