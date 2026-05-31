ترامپ: واشنگتن و تهران به توافق خوب نزدیک شده‌اند

ترامپ: واشنگتن و تهران به توافق خوب نزدیک شده‌اند
📆5/31/2026 12:09 PM
📰aa_persian
رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه جدیدی ادعا کرد نیروهای میانه‌رو در ارتش ایران را هدف قرار نداده و با اشاره به تجربه عراق، حذف کامل ساختارهای حاکمیتی را اشتباه دانست. وی همچنین تأکید کرد که تنها خواسته آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌ووگوی جدیدی تأکید کرده است که واشنگتن و تهران به یک توافق خوب نزدیک شده‌اند. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ادعا کرد نیروهای میانه‌رو در ارتش ایران را هدف قرار نداده‌اند و ارتش ایران را تا حدی میانه‌رو دانست.

او گفت افرادی که میانه‌رو نبودند را از صحنه خارج کرده و برخی افراد در سطوح رهبری نیز از دور خارج شده‌اند. ترامپ با استناد به تجربه آمریکا در عراق، حذف کامل ساختارهای حاکمیتی در جنگ را اشتباه و غیرعاقلانه خواند و تصریح کرد در عراق کار بسیار بدی انجام دادا. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد تنها خواسته او این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و روند مذاکرات به تدریج به نتایج مطلوب آمریکا نزدیک می‌شود.

او هشدار داد در صورت عدم دستیابی به اهداف مورد نظر، این موضوع به شیوه‌ای دیگر پایان خواهد یافت

