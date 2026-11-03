ترامپ حمله فوری به ایران را رد کرد؛ آماده شلیک اما بدون برنامه حمله

دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد برنامه‌ای برای حمله فوری به ایران ندارد اما در عین حال اعلام آمادگی کامل برای اقدام نظامی کرد و جزئیات مذاکرات را افشا کرد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه و در ساعات پایانی پیش از پایان فرآیند رای‌گیری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، اعلام کرد که واشنگتن در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای حمله فوری به ایران ندارد. این اظهارات در راستای تلاش ترامپ برای کم‌اهمیت جلوه دادن گمانه‌زنی‌های گسترده درباره احتمال تشدید درگیری‌های نظامی با تهران پس از این انتخابات صورت گرفت.

اعلام آمادگی شلیک بدون برنامه حمله فوری

دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلفنی شش‌دقیقه‌ای با روزنامه فایننشال‌تایمز، وضعیت رویارویی با ایران را رضایت‌بخش توصیف کرد و گفت: "به نظر می‌رسد داریم به هر آنچه می‌خواهیم می‌رسیم." وی در پاسخ به پرسش‌هایی درباره اشاره‌های صریح بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل به احتمال حمله در اواخر هفته جاری، تأکید کرد که تیمش برای هر سناریویی آماده است. ترامپ افزود: "ما کاملا آماده شلیک هستیم، اما شاید دلیلی برای این کار وجود نداشته باشد" و مدعی شد که آمریکا در حال انجام حمله بی‌رویه به ایران نیست.

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جزئیات درگیری‌های اخیر و ادعای خنثی‌سازی تهدید

رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه صحبت‌های خود با فایننشال‌تایمز مدعی شد که توان هسته‌ای ایران از بین رفته است. وی با ارجاع به حمله با بمب‌افکن‌های بی‌۲ و حملات بعدی گفت: "ما واقعا در جنگ نیستیم، چون با بمب‌افکن‌های بی‌۲ به آن‌ها حمله کردیم و توان هسته‌ای‌شان را از بین بردیم." او همچنین تأکید کرد که آمریکا با بمب‌افکن‌های بی‌۲ و حملات دیگر توانایی‌های نظامی رقیب را مهار کرده است و افزود: "مدت زیادی است که واقعا با آن‌ها جنگی نداشته‌ایم؛ شش ماه، شاید هم بیشتر." او معتقد نیست که آمریکا درگیر جنگی مشابه جنگ اوکراین یا جنگ‌های جهانی اول و دوم است.

تاثیر بر بازار انرژی و وضعیت تنگه هرمز

ترامپ در بخش دیگری از اظهارات خود پیش‌بینی کرد که قیمت انرژی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای به‌شدت کاهش خواهد یافت. وی مدعی شد که میزان نفت عبوری از تنگه هرمز از سطح پیش از درگیری‌ها بیشتر شده است و گفت محاصره بنادر ایران با موفقیت در حال خفه کردن اقتصاد تهران است. با این حال، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد امید به دستیابی به پیشرفتی در مذاکرات صلح باعث کاهش قیمت نفت برنت شده است به طوری که بهای هر بشکه نفت خام برنت با بیش از ۱۰ دلار کاهش به حدود ۱۰۴ دلار رسیده است، در حالی که میانگین قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین سطح در دوره تمامی دولت‌های این کشور رسیده است.

مذاکرات غیرمستقیم بر سر ذخایر اورانیوم و سنگ آهن

یکی از نکات قابل توجه در اظهارات دونالد ترامپ، اشاره به مذاکرات غیرمستقیم با تهران درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران بود. وی درباره وضعیت این ذخایر گفت: "با اینکه زیر صدها تن سنگ قرار دارد، باید بگویم از اینکه آنجا بماند راضی نیستم. بنابراین، این یکی از موضوعاتی است که درباره‌اش با آن‌ها صحبت می‌کنیم." این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن شامگاه دوشنبه اهدافی را در جزیره قشم هدف قرار داد و این اقدام را دفاعی و برای حفاظت از تجهیزات نظامی خود در خاورمیانه خواند.

تغییر تمرکز به سمت پیروزی انتخاباتی و بازسازی بنای یادبود لینکلن

لحن آرام دونالد ترامپ در این گفتگو نشان‌دهنده این بود که تمرکز وی دست‌کم برای مدتی کوتاه، از وظایف فرماندهی کل قوا منحرف شده است. وی ترجیح داد بر آنچه پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای می‌خواند، تمرکز کند و سخنرانی عجیبی را در تاریخ کمپین‌های انتخاباتی به یادگار گذاشت. او درباره گردهمایی‌های انتخاباتی‌اش به فایننشال‌تایمز گفت: "تک‌تک آن‌ها موفقیتی تمام‌عیار بود. همه مملو از جمعیت بودند." همچنین وی در سخنرانی اخیر خود به تمجید از اقدامات خود برای بازسازی استخر بازتاب مقابل بنا یادبود لینکلن پرداخت و تأکید کرد که هرگونه برنامه حمله‌ای را از پیش اعلام نخواهد کرد.