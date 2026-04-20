ترامپ در تروت سوشال: هیچ فشاری برای توافق با ایران وجود ندارد و اولویت ما پایان دادن به ۴۷ سال آشفتگی است

رئیس‌جمهور آمریکا با رد شایعات درباره فشار برای توافق با ایران، ضمن دفاع از عملکرد نظامی خود، تاکید کرد که تا حصول نتیجه‌ای بسیار بهتر از برجام و تغییر ریشه‌ای وضعیت ۴۷ ساله، از فشار بر تهران عقب‌نشینی نخواهد کرد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در واکنش به گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پیرامون فشارهای احتمالی برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، با لحنی قاطع تأکید کرد که هیچ فشاری را پذیرا نیست و اولویت اصلی او، حل و فصل ریشه‌ای بحرانی است که طی ۴۷ سال گذشته به دلیل فقدان اراده سیاسی و دوراندیشی رهبران پیشین آمریکا ایجاد شده است.

وی در سلسله پیام‌هایی که در شبکه اجتماعی تروت سوشال منتشر کرد، ضمن رد ادعاهای مبنی بر تحت فشار بودن، اظهار داشت که روند تحولات بسیار سریع پیش می‌رود و زمان به هیچ وجه علیه منافع ملی آمریکا عمل نمی‌کند. ترامپ با انتقاد شدید از عملکرد دموکرات‌ها، آن‌ها را متهم کرد که در تلاش هستند تا موقعیت ممتاز ایالات متحده در برابر تهران را با هدف‌گیری دستاوردهای نظامی و دیپلماتیک دولت وی تضعیف کنند. رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به طولانی بودن جنگ‌های پیشین در تاریخ آمریکا، از جمله جنگ‌های جهانی، کره، ویتنام و عراق، به نقد رویکرد منتقدان داخلی پرداخت که ادعا می‌کردند او وعده پیروزی شش‌هفته‌ای داده است. وی تصریح کرد که عملیات نظامی جاری بسیار سریع‌تر از انتظارات پیش رفته، اما او هرگز اجازه نخواهد داد که کاخ سفید به توافقی تن دهد که منافع حیاتی آمریکا را تأمین نکند. ترامپ از عملیات جاری علیه ایران به عنوان اقدامی دقیق و مهندسی‌شده یاد کرد که مشابهت‌هایی با راهبرد ونزوئلا دارد اما در سطحی به‌مراتب پیچیده‌تر و گسترده‌تر اجرا می‌شود. او با اشاره به تقویت توان نظامی آمریکا، از جمله ایجاد نیروی فضایی، تاکید کرد که در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، با تدبیر از این پتانسیل نظامی برای رفع چالش‌هایی استفاده می‌کند که دیگران از حل آن ناتوان بوده‌اند. در بخش دیگری از این مواضع، ترامپ به تحلیل تأثیر رسانه‌های آمریکایی بر محاسبات طرف مقابل پرداخت و رسانه‌هایی نظیر نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست را به سردرگم کردن دشمن متهم کرد. وی معتقد است در حالی که ایران به دلیل نابودی زیرساخت‌های نظامی، فقدان پدافند هوایی و رهبران تضعیف‌شده در وضعیت دشواری قرار دارد، گزارش‌های رسانه‌های جعلی باعث می‌شود دشمن دچار سوءبرداشت از قدرت واقعی آمریکا شود. ترامپ با اشاره به ضرر روزانه ۵۰۰ میلیون دلاری ایران به دلیل محاصره اعمال شده، تأکید کرد که این فشارها تا زمان حصول توافق مدنظرش ادامه خواهد یافت. او همچنین با طعنه به مسدود شدن تنگه هرمز، از اینکه ایران باعث شده کشتی‌های نفت‌کش به سمت بنادر آمریکا سرازیر شوند، ابراز خرسندی کرد و افزود توافقی که او به دنبال آن است، بسیار فراتر از برجام خواهد بود. وی در پایان به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت عدم پذیرش شروط او، اقداماتی را انجام خواهد داد که رؤسای جمهور پیشین در چهار دهه گذشته از انجام آن هراس داشتند





دونالد ترامپ ایران توافق هسته‌ای سیاست خارجی آمریکا تروت سوشال

