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ترامپ: توافق صلح با ایران ظرف چند ساعت امضا می‌شود

سیاست خارجی News

ترامپ: توافق صلح با ایران ظرف چند ساعت امضا می‌شود
توافق صلحدونالد ترامپایران
📆6/14/2026 7:09 PM
📰VOA Farsi صدای آمریکا
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دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز از امضای قریب‌الوقوع توافق صلح با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و از حملات اسرائیل به بیروت انتقاد کرد.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که انتظار دارد توافق صلح با جمهوری اسلامی ایران ظرف چند ساعت آینده امضا شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات میان دو طرف هفته‌هاست ادامه دارد و هنوز جزئیات نهایی مشخص نشده است. ترامپ در این گفت‌وگو با تری یینگست، خبرنگار فاکس نیوز، بر اطمینان خود از نزدیک بودن توافق تاکید کرد و گفت که طرف ایرانی نشانه‌های مثبتی از خود نشان داده است. با این حال، او به جزئیات دقیق زمان و مکان امضای توافق اشاره نکرد و فقط به زمان‌بندی چند ساعته اکتفا نمود.

در بخش دیگری از این مصاحبه، ترامپ به تنش‌های اخیر میان اسرائیل و جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که پس از حملات اسرائیل به اهداف حزب الله در بیروت، مستقیماً با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تماس گرفته و به او شدیداً انتقاد کرده است. او از اسرائیل و تمام طرف‌های دیگر خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند و تاکید کرد که این حملات ممکن است روند مذاکرات را مختل کند.

تری یینگست نیز در این مصاحبه یادآور شد که جمهوری اسلامی در گذشته چندین بار در آخرین لحظات از مذاکرات عقب‌نشینی کرده است و این بار نیز ممکن است چنین اتفاقی بیفتد. با این حال، ترامپ این نگرانی‌ها را بی‌اساس خواند و گفت که نشانه‌ها حاکی از جدیت طرف ایرانی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تحلیلگران نسبت به موفقیت این مذاکرات تردید دارند.

بسیاری بر این باورند که اختلافات عمیق میان دو طرف، به ویژه در زمینه برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های آمریکا، مانع اصلی دستیابی به توافق است. با این حال، ترامپ در این مصاحبه بر خوش‌بینی خود پافشاری کرد و گفت که اگر توافق حاصل شود، گامی بزرگ به سوی صلح و ثبات در خاورمیانه خواهد بود. او همچنین به سوالی درباره احتمال لغو تحریم‌ها پاسخ داد و گفت که جزئیات توافق در زمان مناسب اعلام خواهد شد.

این اولین بار نیست که ترامپ از نزدیک بودن توافق با ایران خبر می‌دهد و بارها در گذشته نیز چنین ادعاهایی را مطرح کرده است، اما تاکنون هیچ توافق نهایی حاصل نشده است

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