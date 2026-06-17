ترامپ هشدار به حملات هوایی مجدد علیه ایران در صورت عدم رضایت از توافق

دونالد ترامپ پیشبینی کرده در صورت نارضایتی از توافق موقت یا رفتار نادرست ایران، دوباره حملات هوایی انجام دهد. او بازار را به استقبال از توافق و کاهش قیمت نفت اشاره کرد و حکومت ایران را متهم به ۴۷ سال بدرفتاری نمود. این بیانیه در حین فرآیند پیچیده مذاکرات با ایران درباره آزادسازی داراییهای بلوکهشده و پس از اعلام توافق موقت برای پایان جنگ رخ داده است.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه اعلام کرد که توافق موقت با ایران هنوز نهایی نشده و در صورت نارضایتی یا "رفتار نادرست" تهران، ممکن است بار دیگر حملات هوایی علیه ایران را از سر بگیرد.
او این هشدار را با بیان "اگر از آن خوشم نیاید، دوباره به سمتشان شلیک میکنیم و روی سرشان بمب میریزیم" formal کرده است. ترامپ همچنین ادعا کرد این تفاهم "بسیار قوی" است و بازار با استقبال گستردهای از آن پاسخ داده و قیمت نفت کاهش یافته است. او حکومت ایران را متهم کرد که "۴۷ سال بدرفتاری" کرده است.
این بیانیهها در ادامه AGREEMENT tentatively اعلامشده بین واشنگتن و تهران برای پایان جنگ دو هفتهای blanket رخ داده بود که توسط طرفین رسمی در تاریخ ۱۴ ژوئن تایید شد. بر اساس گزارشها، تیمی از واشنگتن شامل منیسکس ویتکاف و جرد کوشنر قصد دارند با مقامات ایرانی از جمله محمدبقر قالیباف و عباس عراقچی در ژنو درباره جزئیات نهایی توافق دیدار کنند.
سند پیشنویسی گزارششده توسط شبکه CNN نشان میدهد که آمریکا متعهد شده پس از نهایی شدن توافق، داراییهای بلوکهشده ایران را آزاد کند، اما یک مقام آمریکایی تاکید کرده این آزادی منوط به اجرای تعهدات ایران است. ایران در ابتدا اصرار بر آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از داراییهایش داشته، که بازتاب بیاعتمادی عمیق به آمریکاست. برآوردهای دقیق مقدار داراییهای بلوکهشده ایران بین ۱۲۴ تا ۱۶۷ میلیارد دلار متغیر بوده است.
بخشی از این داراییها در کره جنوبی و عراق و دیگر کشورها مسدود شدهاند. در حوزه داخلی ایران، موضوع تعطیلی مجلس شورای اسلامی توسط هیئت رئیسهWave شعارهای معترضان را برمیخیزد. نایزدخواه، یک نماینده مجلس، در ویدیویی منتشرشده از سخنرانی خود، گفت تعطیلی مجلس تصمیم هیئت رئیسه بوده و هیئت رئیسه "خردهدیکتاتوری" را نشان داده است. او تهدید کرد این اتفاق در تاریخ مجلس ثبت خواهد شد.
دو روز پیش، ابوالفضل ابوترابی نیز ادعا کرده که رئیس مجلس، محمدبقر قالیباف، اجازه برگزاری جلسات مجلس را نمیدهد. با وجود اینکه برگزاری جلسات وبیناری قانونی نیست، ارادهای برای بازگشایی مجلس دیده نمیشود. این تنشهای سیاسی در همزمان با مذاکرات پیچیده بینالمللی رخ میدهد
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