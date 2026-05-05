ترامپ در آستانه صدور دستور از سرگیری جنگ در خلیج فارس؟

آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که ترامپ ممکن است در صورت شکست دیپلماسی، اواخر این هفته دستور از سرگیری جنگ در منطقه را صادر کند.

افزایش تنش ‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز در روزهای اخیر به حدی رسیده است که مقامات آمریکا یی احتمال از سرگیری جنگ را در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک مطرح کرده‌اند.

آکسیوس به نقل از منابع آگاه در دولت آمریکا گزارش داده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ممکن است در اواخر این هفته دستور آغاز مجدد عملیات نظامی در منطقه را صادر کند. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که آمریکا طرحی به نام «پروژه آزادی» را برای تضمین امنیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ارائه کرده است.

این طرح که جزئیات آن اخیراً فاش شده، با هدف اسکورت کشتی‌ها توسط نیروهای آمریکایی و متحدانش در این آبراه استراتژیک تدوین شده است. همزمان با ارائه این طرح، اتهاماتی مبنی بر حملات پهپادی و موشکی ایران به امارات متحده عربی مطرح شده است که این موضوع به افزایش چشمگیر تنش‌ها در منطقه دامن زده است. مقامات اماراتی مدعی شده‌اند که این حملات توسط ایران انجام شده، اما تهران تاکنون این اتهامات را رد کرده است.

بر اساس گزارش آکسیوس، یک مقام ارشد دولت ترامپ روز یکشنبه به ایران هشدار داده است که عملیات «هدایت» کشتی‌ها در تنگه هرمز در آستانه اجرا است و از تهران خواسته است در این عملیات دخالت نکند. با این حال، به گفته این منبع آگاه، ایران پس از دریافت این هشدار، حملاتی را علیه کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا، کشتی‌های تجاری و امارات متحده عربی انجام داده است.

این اقدامات ایران، نگرانی‌های آمریکا و متحدانش را در مورد امنیت دریانوردی در تنگه هرمز افزایش داده است. در مقابل، ایران همواره تاکید کرده است که هدف از اقداماتش، دفاع از امنیت ملی و منافع خود در منطقه است و به دنبال تنش‌زدایی و برقراری ثبات در خلیج فارس است. با وجود این، اظهارات تند و تهدیدآمیز ترامپ و مقامات آمریکایی، فضای دیپلماتیک را مخدوش کرده و احتمال وقوع یک درگیری نظامی را افزایش داده است.

رئیس جمهور آمریکا در سخنان اخیر خود، طرح ارائه شده توسط ایران برای از سرگیری مذاکرات را «خوب» ندانسته و گفته است که یا ایران با حسن نیت به توافق خواهد رسید یا آمریکا خصومت‌ها را از سر خواهد گرفت. این مواضع ترامپ، نشان‌دهنده عدم تمایل او به انعطاف‌پذیری در مذاکرات با ایران است. در این میان، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد.

محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، با اشاره به این تلاش‌ها، از ادامه روند میانجی‌گری و چشم‌انداز مثبت مذاکرات خبر داده است. وی ابراز اطمینان کرده است که مذاکرات به پیشرفت خواهد رسید. با این حال، اظهارات اخیر ترامپ و اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نشان می‌دهد که فاصله زیادی بین مواضع دو طرف وجود دارد. بقائی تاکید کرده است که طرح ایران منحصراً منوط به پایان جنگ است و هیچ موضوع هسته‌ای در این طرح مطرح نیست.

وی همچنین گفته است که مطالب مطرح شده در رسانه‌ها در مورد طرح ایران، صحت ندارد. این اختلاف نظرها، چشم‌انداز پیشرفت مذاکرات را با ابهام مواجه کرده است. به نظر می‌رسد که هر دو طرف در حال حاضر در موضعی سخت قرار دارند و تمایلی به عقب‌نشینی از مواضع خود نشان نمی‌دهند. در چنین شرایطی، احتمال وقوع یک اشتباه محاسباتی یا یک حادثه ناخواسته که منجر به تشدید تنش‌ها و آغاز یک درگیری نظامی شود، بسیار زیاد است.

جامعه بین‌المللی باید با تمام توان برای جلوگیری از وقوع چنین سناریویی تلاش کند و از طریق دیپلماسی و مذاکره، راه حلی برای بحران کنونی پیدا کند





