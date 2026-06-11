ترامپ و ادعاهای جنجالی درباره حملات نظامی و استراتژی سرنگونی در ایران

تحلیل جامع اظهارات دونالد ترامپ در مورد بمباران ایران، شکست در تسلیح مردم و بررسی دیدگاههای متناقض جان مرشایمر و اتحادیه اروپا در قبال تهران.
دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز، پس از آنکه پیامی تهدیدآمیز در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرده بود، ادعاهای تکاندهندهای را مطرح کرد.
او با لحنی تند مدعی شد که توان دفاعی ایران به طور کامل از بین رفته است و این کشور در برابر حملات ایالات متحده هیچ واکنش مؤثری نمیتواند نشان دهد. ترامپ با اشاره به عملیاتهای نظامی اخیر، اعلام کرد که بمبهایی به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار بر روی اهداف ایرانی پرتاب شده است و این حملات ضربات شدیدی را به زیرساختهای نظامی و دفاعی ایران وارد کرده است.
او معتقد است که آثار این تخریبها اکنون به طور کامل توسط مقامات ایرانی احساس میشود و حتی ادعا کرد که ایران در واقع در حال تسلیم شدن است، هرچند که شاید هنوز این حقیقت را به طور رسمی پذیرفته یا متوجه نشده باشند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که ترامپ همواره سعی داشته با نمایش قدرت نظامی، فشار بر تهران را افزایش دهد و تصور کند که تهدیدات مستقیم میتواند منجر به تغییرات سریع در سیاستهای داخلی ایران شود.
علاوه بر ادعاهای نظامی، رئیس جمهور سابق آمریکا به استراتژیهای پنهانی برای تغییر رژیم در ایران اشاره کرد. او تأیید نمود که ایالات متحده تلاش کرده است تا از طریق کانالهای مختلف، سلاح را به دست مردم ایران برساند تا از این طریق فشار داخلی برای سرنگونی حکومت افزایش یابد. با این حال، ترامپ با لحنی گلایهآمیز اذعان کرد که متحدان منطقهای آمریکا در این مسیر او را ناامید کردهاند و نتوانستهاند نقش مورد انتظار را ایفا کنند.
او به طور خاص به همکاری با گروههای کرد اشاره کرد و گفت که واشینگتن سلاحهایی را به این گروهها تحویل داده است، اما برخلاف برنامهریزیها، این سلاحها بین مردم توزیع نشدند و در نهایت توسط خود کردها نگه داشته شدند. این اعترافات نشاندهنده شکست در اجرای برخی از طرحهای عملیاتی برای ایجاد ناآرامیهای مسلحانه در داخل خاک ایران است و نشان میدهد که تکیه بر گروههای نیابتی لزوماً به نتایج استراتژیک مورد نظر منجر نشده است.
در مقابل این ادعاهای پیروزمندانه ترامپ، تحلیلگران برجسته روابط بینالملل دیدگاههای متفاوتی دارند. جان مرشایمر، نظریهپرداز مشهور، معتقد است که رویکرد تندروانه آمریکا، به ویژه ترور سردار قاسم سلیمانی، یک اشتباه استراتژیک بزرگ بود. به باور مرشایمر، این اقدامات به جای تضعیف ایران، باعث افزایش حس ملیگرایی و تقویت جایگاه حکومت در برابر تهدیدات خارجی شده است.
او هشدار داد که ایران احتمالاً از این دوران تنش و جنگ احتمالی، قویتر و مصممتر خارج خواهد شد، زیرا فشار خارجی باعث انسجام داخلی و تغییر در دکترین دفاعی این کشور شده است. این تضاد میان دیدگاه ترامپ و تحلیلگران نشان میدهد که ارزیابی از میزان اثربخشی حملات نظامی در دستیابی به اهداف سیاسی بسیار متفاوت است و تخریب فیزیکی لزوماً به معنای شکست سیاسی نیست.
از سوی دیگر، مواضع کشورهای اروپایی نشاندهنده تمایلی به بازگشت به میز مذاکره است. نخستوزیر ایتالیا در اظهاراتی صریح تأکید کرد که اروپا آماده است در صورتی که ایران تمایل به مذاکره و بازگشت به توافقات داشته باشد، تحریمها را کاهش دهد. این رویکرد دیپلماتیک در تضاد کامل با استراتژی فشار حداکثری ترامپ قرار دارد.
اروپا به دنبال راهکاری است که از طریق مشوقهای اقتصادی و کاهش فشارها، ایران را به تعهدات بینالمللی بازگرداند، در حالی که ترامپ بر این باور است که تنها زبان قدرت و تخریب نظامی میتواند نتایج مورد نظر ایالات متحده را به همراه داشته باشد. این شکاف عمیق بین رویکرد واشینگتن و بروکسل، موقعیت ایران را در عرصه بینالمللی پیچیدهتر کرده و نشان میدهد که غرب در مورد نحوه تعامل با تهران اتفاق نظر ندارد.
در نهایت، بررسی جامع این اظهارات نشان میدهد که فضای سیاسی پیرامون ایران میان دو قطب حمله نظامی و مذاکره دیپلماتیک در نوسان است. ترامپ با استفاده از رسانههایی مانند فاکس نیوز و تروث سوشال، سعی دارد تصویری از ضعف ایران و پیروزی آمریکا ارائه دهد، اما واقعیتهای میدانی و تحلیلهای استراتژیک، گویای پیچیدگیهای بیشتری است.
شکست در توزیع سلاحها در داخل ایران و مخالفتهای داخلی در اروپا با رویکرد تهاجمی، نشان میدهد که مسیر رسیدن به تغییرات بنیادین در منطقه تنها از طریق بمبهای گرانقیمت یا عملیاتهای مخفیانه میسر نیست. تداوم این تنشها و ادعاهای متناقض میتواند منطقه را به سوی رویاروییهای گستردهتری سوق دهد که پیامدهای آن برای تمامی طرفهای درگیر غیرقابل پیشبینی خواهد بود و احتمالاً منجر به هزینههای انسانی و مالی بیشتری برای هر دو طرف میگردد
دونالد ترامپ ایران جنگ تحریم سیاست خارجی