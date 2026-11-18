دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس‌نیوز تفاهم‌نامه با ایران را اتلاف وقت دانست و خواستار دستیابی به توافقی فراتر از دوره ریاست جمهوری شد.

دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس‌نیوز که در شهر شنژن چین و پنجشنبه ۲۸ آبان ماه صورت گرفت، با صراحت بیان کرد که تفاهم‌نامه‌های گذشته با جمهوری اسلامی ایران اتلاف وقت بوده است. رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که به زودی همکاری با ایران را در هر شکلی پایان خواهد داد زیرا معتقد است تهران تنها به دنبال روابط عمومی است و نمی‌توان به وعده‌های آن‌ها اعتماد کرد.

انتقاد ترامپ از اعتماد به ایران و خواست توافق پایدار

دونالد ترامپ در این گفتگو توضیح داد که اگرچه در ابتدا مایل به انجام این اقدام نبوده اما به توصیه اطرافیان خود گوش داده است. او تأکید کرد که دوره مذاکرات گذشته به آن‌ها اجازه داد تا شخصیت واقعی طرف مقابل را بشناسند و درک کنند که اعتماد به جمهوری اسلامی خطا است. ترامپ گفت که آمریکا در موقعیتی است که دیگر نیازی به کمکی ندارد زیرا نیروی دریایی، هوایی و پدافند هوایی ایران را شکست داده است.

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رئیس‌جمهوری آمریکا با اشاره به تاریخ درگیری‌ها بیان کرد که تنش میان دو کشور نه ۴۷ سال بلکه ۵۱ سال پیش آغاز شده است. او همچنین با اشاره به آمارهای ارائه شده، ادعا کرد که حکومت ایران در هشت ماه گذشته ۷۵ هزار شهروند معترض را به قتل رسانده است. ترامپ گفت که به دلیل سرکوب مسلحانه و خونین، مردم ایران فعلاً قادر به حضور در خیابان‌ها نیستند اما همچنان خواهان تغییرات هستند.

هشدارهای امنیتی و تهدیدهای متقابل در خاورمیانه

دونالد ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه خود با فاکس‌نیوز هشدارهای جدی را درباره تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. او اعلام کرد که در صورت وقوع هرگونه حمله به واشنگتن، حکومت ایران را به طور کامل نابود خواهد کرد و پاسخ به این پرسش که آیا این تهدید قطعی است را با عبارت قول می‌دهم کاملا تایید نمود. این اظهارات در شرایطی صورت گرفت که ترامپ احتمال استفاده ایران از سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک را به دلیل دشواری دسترسی به سلاح هسته‌ای مطرح کرد.

رئیس‌جمهوری آمریکا تأکید کرد که خواهان دستیابی به توافقی است که حتی در صورت روی کار آمدن یک رئیس‌جمهوری ناکارآمد نیز پابرجا بماند. او خواستار قراردادی است که فراتر از یک دوره ریاست جمهوری اعتبار داشته باشد و از تکرار شرایطی که در آن توافقات یک روزه به سرعت لغو می‌شوند جلوگیری کند. ترامپ گفت که سال جدید با تغییرات مهمی همراه خواهد بود و باید دید پس از اول ژانویه چه تحولاتی رخ خواهد داد.

نشست سه جانبه در شنژن و تحولات ژئوپلیتیک

دونالد ترامپ، شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین قرار است پنجشنبه ۱۹ نوامبر در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در شنژن دیدار کنند. این نخستین گفتگوی سه‌جانبه بین این سه رهبر بزرگ محسوب می‌شود که در آن بحث‌هایی درباره ایران، اوکراین، خلع سلاح هسته‌ای و تجارت مطرح خواهد شد. پیش از این نشست، ترامپ روز چهارشنبه با شی جین پینگ در مورد هوش مصنوعی و همچنین محدودیت‌های جدید آمریکا بر صادرات تراشه‌های پیشرفته به چین صحبت کرده بود.

حضور ولادیمیر پوتین در این نشست در شرایطی رخ می‌دهد که جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد و کرملین هرگونه مقایسه این دیدار با کنفرانس تاریخی یالتا در سال ۱۹۴۵ را رد کرده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند که اختلاف‌نظرهای شدید بر سر اوکراین، ایران و تسلیحات هسته‌ای دستیابی به توافقات بزرگ را دشوار خواهد کرد. وولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین پیش از این اعلام کرده بود که نمی‌خواهد این نشست به تکرار تقسیم‌بندی‌های حوزه نفوذ منجر شود.

در نهایت، این رویدادهای دیپلماتیک در سایه گزارش‌هایی درباره حمله هوایی به فردو و استفاده از بمب‌های سنگین در جریان است. گزارش‌های منتشر شده اشاره به عملیات خلبانانی دارد که پس از ساعت‌ها پرواز در تاریکی شب، شهری را شناسایی کرده و بمب‌های ۳۰ هزار پوندی را بر اهداف خود رها کردند. این تصاویر از گوی آتشینی که مانند ساختمان ده‌طبقه از کوهستان برمی‌خاست، نشان‌دهنده شدت درگیری‌ها و خطرات امنیتی در منطقه است.