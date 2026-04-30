اظهارات تند ترامپ درباره مذاکرات با ایران، وضعیت نظامی این کشور و تحولات داخلی، همزمان با حمله به مقر حزب دموکرات کردستان ایران و ممنوعیت سفر به ایران، لبنان و عراق از سوی امارات.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، در اظهاراتی تند و جنجالی، به وضعیت مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران ، توان نظامی این کشور و تحولات داخلی آن پرداخته است.

او مدعی شد که تنها خود و تعداد محدودی از افراد از جزئیات مذاکرات آگاه هستند و تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ همچنین به انتقاد از عملکرد برخی کشورهای اروپایی، از جمله ایتالیا و اسپانیا، در قبال آمریکا پرداخت و مدعی شد که این کشورها در موضوع اوکراین از آمریکا کمک گرفته‌اند، در حالی که اوکراین ارتباط مستقیمی با آمریکا ندارد.

او همچنین آلمان را به دلیل مشکلات مهاجرتی، انرژی و اوکراین مورد انتقاد قرار داد. در همین حال، منابع محلی گزارش داده‌اند که مقر حزب دموکرات کردستان ایران در اربیل مورد حمله پهپادی قرار گرفته است. جزئیاتی از تلفات احتمالی این حمله هنوز منتشر نشده است.

همزمان با این تحولات، امارات متحده عربی سفر شهروندان خود به ایران، لبنان و عراق را ممنوع کرده و از اتباع خود در این کشورها خواسته است که هرچه سریع‌تر این سه کشور را ترک کنند. در داخل ایران نیز، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در واکنش به انتقادها به احکام اعدام، خواستار تسریع در صدور احکام اعدام بیشتر شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کانادا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و ورود اعضای آن به این کشور را ممنوع کرده است. این تصمیم مانع از ورود مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، به کانادا برای شرکت در کنگره سالانه فیفا شد. در مقابل، مجتبی خامنه‌ای، در پیامی، پیروزی را در سایه تدابیر و سیاست‌های مقاومت و راهبرد ایران قوی دانسته و از آینده‌ای بدون آمریکا و در خدمت ملت‌ها سخن گفته است.

سنای آمریکا نیز تلاش دموکرات‌ها برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال ایران را رد کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که یک طراح گرافیک ایرانی از قطع اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت و درآمد خود به ایران اینترنشنال خبر داده است. ترامپ در ادامه اظهارات خود، مدعی شد که ارتش آمریکا جمهوری اسلامی را به‌شدت تضعیف کرده و بسیاری از کارخانه‌های پهپاد و موشکی ایران از کار افتاده‌اند.

او همچنین به وضعیت رهبری جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که رهبران رده اول و دوم این کشور از بین رفته‌اند و اکنون با رهبران رده سوم سروکار دارند





ترامپ ایران سلاح هسته‌ای مذاکرات سپاه پاسداران امارات اعدام حمله پهپادی مجتبی خامنه‌ای

