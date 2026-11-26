دونالد ترامپ با ادعای نزدیک بودن به پیروزی در ایران از فرصت دادن برای رسیدن به توافق سخن گفت و گزارش فایننشال تایمز از بررسی گزینه حمله مجدد خبر داد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، با ادعای اینکه واشنگتن "در آستانه پیروزی در ایران" قرار دارد، درباره تحولات میان آمریکا و ایران اظهارنظر کرد. ترامپ گفته این پیروزی هر زمان که بخواهد رخ خواهد داد. هم‌زمان، فایننشال تایمز در گزارشی با عنوان بررسی گزینه حمله مجدد به ایران توسط ترامپ منتشر کرد.

ترامپ در این اظهارات گفته واشنگتن تلاش می‌کند با تهران با ملایمت رفتار کند و تمام فرصت‌های ممکن را برای رسیدن به توافق در اختیار ایران قرار می‌دهد. او تأکید کرده که با این کار می‌خواهد جان انسان‌های زیادی نجات یابد، اما اعلام کرده که مطمئن نیست ایران از این فرصت استفاده کند.

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ادعای ترامپ درباره زمان پیروزی در ایران

ترامپ مدعی است که آمریکا در آستانه پیروزی در ایران قرار دارد و زمان تحقق آن را خودش تعیین می‌کند. بر اساس این اظهارات، به گفته او این اتفاق هر زمان که بخواهد رخ خواهد داد.

به گفته ترامپ، واشنگتن رویکردی ملایم در قبال تهران دارد و زمینه را برای دستیابی به توافق باز نگه داشته است. او این رویکرد را با هدف نجات جان افراد زیادی توصیف کرده است.

ترامپ همچنین ابراز تردید کرده که ایران از فرصت‌های ارائه‌شده برای رسیدن به توافق استفاده کند. این بخش از اظهارات او نشان می‌دهد که مذاکره و امکان توافق هنوز در صدر گزینه‌های مطرح‌شده از سوی او قرار دارد.

موضع چین و روسیه و دیدگاه ترامپ درباره دخالت

ترامپ در بخشی دیگر از سخنان خود گفته که چین و روسیه هر دو خواستار رسیدن توافق میان ایران و آمریکا هستند. او این موضوع را به‌عنوان یکی از نکات مطرح‌شده در بحث توافق بیان کرده است.

ترامپ درباره نوع دخالت در امور ایران گفته که به نظر او دخالت واقعی به معنای شلیک کردن است، نه صرفاً در اختیار قرار دادن اطلاعات محدود برای ایران. او در ادامه افزوده که آمریکا نیز خودش همین کار را انجام می‌دهد.

این اظهارات ترامپ مرز میان حمایت اطلاعاتی و اقدام نظامی را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که از نگاه او، تفاوت میان این دو رویکرد در میدان عمل بسیار جدی است. متن منبع جزئیات بیشتری درباره اقدامات چین و روسیه ارائه نکرده است.

گزارش فایننشال تایمز و احتمال حمله مجدد به ایران

فایننشال تایمز در گزارشی با عنوان ترامپ گزینه حمله مجدد به ایران را بررسی می‌کند، خبری داد که در کنار اظهارات ترامپ قرار می‌گیرد. تیتر این گزارش صریحاً بیان می‌کند که این گزینه در دستور کار بررسی قرار دارد.

در متن موجود، جزئیات بیشتری از این گزارش، از جمله زمان‌بندی احتمالی یا شرایط اجرای چنین گزینه‌ای، منتشر نشده است. بنابراین آنچه به‌طور مستند قابل استناد است، همان بررسی گزینه حمله مجدد به نقل از فایننشال تایمز است و نه تصمیم قطعی واشنگتن.