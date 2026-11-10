ترامپ و روبیو: محاصره دریایی جایگزین حمله به ایران شد

دونالد ترامپ و مارکو روبیو اعلام کردند که محاصره اقتصادی و دریایی ایران کارآمدتر از حمله نظامی است. این در حالی است که تهران و قطر در حال مذاکره برای بازگشایی تنگه هرمز هستند.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، و مارکو روبیو ، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان اعلام کردند که فشارهای اقتصادی و محاصره دریایی بر ایران به اندازه‌ای موثر عمل کرده است که نیازی به اجرای عملیات نظامی گسترده علیه تهران وجود ندارد. روبیو در گفت‌وگویی در پاریس با خبرنگاران بیان کرد که متحدان واشنگتن در گروه هفت نیز از این موضوع آگاه شده‌اند که تحریم‌ها ی آمریکا آنقدر قوی عمل می‌کنند که حمله نظامی را بی‌ضرورت می‌سازد.

اعلام بی‌ضروری حمله نظامی توسط مقامات آمریکایی

مارکو روبیو در ادامه توضیح داد که فشار اقتصادی که واشنگتن بر ایران وارد می‌کند، با گذشت زمان شدیدتر خواهد شد. او تأکید کرد که آمریکا همچنان آماده دستیابی به یک توافق واقعی است، اما شرایطی را که تهران مطرح می‌کند، پوچ و غیرمنطقی می‌داند. وزیر خارجه ایالات متحده یک روز پیش نیز درباره نتیجه‌بخش بودن تلاش‌های دیپلماتیک جاری ابراز بدبینی کرده و گفته بود خواسته‌های ایران نه‌تنها غیرقابل قبول، بلکه در برخی موارد گستاخانه، مضحک و واقعا غیرواقع‌بینانه است.

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مخالفت تهران با پیش‌شرط‌های دیپلماتیک و واکنش منطقه

حکومت ایران پیش‌تر پایان محاصره دریایی بنادر خود در خلیج فارس و لغو تحریم‌های آمریکا را از پیش‌شرط‌های مذاکرات صلح اعلام کرده بود. در مقابل، واشنگتن خواستار بازگشایی تنگهٔ هرمز و پذیرش امتیازهایی از سوی تهران درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. این در حالی است که دونالد ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود گفت که کشورهای منطقه ترجیح می‌دهند به جای حمله دوباره به ایران، محاصره دریایی و زمینی تهران ادامه یابد.

رئیس‌جمهور آمریکا نوشت که قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و دیگر کشورها ترجیح می‌دهند وضعیت موجود حفظ شود. او این موضع را بعد از دیدار و گفت‌وگو با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، اعلام کرده بود. ترامپ طی روزهای اخیر، و بخصوص پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که به شکست جمهوریخواهان انجامید، چندین بار گفته که ترجیح می‌دهد دستور حملات تازه علیه ایران را صادر نکند.

سازماندهی عملیات‌های جدید و تهدیدهای اقتصادی

ارتش آمریکا از ۲۳ تیر محاصره دریایی علیه بنادر ایرانی را اعمال کرده که صادرات نفت خام ایران را متوقف کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اعلام کرده که یک کارگروه جدید برای جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه و دیگر اقلام مشمول تحریم از طریق مرزهای زمینی ایران و دریای خزر تشکیل می‌دهد و آن را طرح دروازه آهنین خوانده است. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز سوم شهریور عملیاتی با عنوان طرد اقتصادی را آغاز کرده است.

هدف اعلام‌شده عملیات طرد اقتصادی، قطع ارتباطات مالی بین‌المللی جمهوری اسلامی، مسدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از دسترسی حکومت ایران به درآمدهای نفتی است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، بعد از اظهارات روز دوشنبه ترامپ، مدعی شد مقام‌های آمریکایی از مذاکرات خیالی خبر می‌دهند و خواستار تسلیم شدن واشینگتن در برابر هفت شرط ایران شدند.

مذاکرات قطری برای بازگشایی تنگه و چالش بودجه سال آینده

با این حال میانجی‌های منطقه‌ای بخصوص قطر بعد از ارسال نامه معاون رئیس‌جمهور آمریکا به محسن رضایی، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگی که ۹ اسفند سال گذشته آغاز شد را شدت داده‌اند. ایران و قطر در حال گفت‌وگو بر روی طرحی هستند که ظرف دو روز به بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران بیانجامد. با این حال تهران بر اجرای شروط خود که در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد آمده بود، تأکید می‌کند.

این تفاهم‌نامه اواخر خرداد ماه به امضای روسای جمهور ایران و آمریکا رسید اما در پی حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به چند نفتکش در تنگه هرمز در تیر ماه، آمریکا به مدت دو هفته مناطقی از ایران را هدف قرار داد و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد فروپاشید. روز دوشنبه معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه ایران اعلام کرد دولت جمهوری اسلامی باید هنگام تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، برای سناریوی صفر شدن درآمدهای نفتی در پی فشار آمریکا آماده باشد.