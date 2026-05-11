ترامپ در گفتگوی با نتانیاهو درباره ایران، تاکید کرد...

در این متن، ترامپ در گفتگوی خود با نتانیاهو درباره ایران، تاکید کرد که مذاکرات ایران و آمریکا در حیطه مسئولیت شخصی او قرار دارد و باید با دو گروه اخلالگر که تلاش میکنند تجمعات پربرکت شبانه مردم را کمرونق کنند، برخورد قاطعانه و عملی شود تا ایران را در شرایط حساس کنونی از اسارت آنان نجات دهد.
در این حساسترین مقطع تاریخ ایران، سروسامان دادن به اقتصاد و تقویت هرچه بیشتر انسجام ملی، نیازهای حیاتی جامعه ما هستند. دولت و قوه قضائیه در این زمینه وظایف سنگینی برعهده دارند. با سردمداران اخلال در اقتصاد برخورد عملی قاطعانه کنند و اگر در بدنه دولت و حاکمیت کسانی با اخلالگران اقتصادی همدست هستند آنها را هم بدون اغماض مجازات کنند. اقتصاد را اینگونه میتوان از شر اخلالگران نجات داد.
انسجام ملی هم مقولهای نیست که بتوان آن را با نصیحت و شعار دادن محقق ساخت. با این دو گروه اخلالگر برخورد قاطعانه و عملی کنید و ایران را در شرایط بسیار حساس کنونی از اسارت آنان نجات دهید
