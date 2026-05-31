ترامپ: به توافق با تهران نزدیک هستیم، اما گزینه نظامی همچنان روی میز است | ایران اینترنشنال ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور از رود لیتانی عبور کرده و دامنه عملیات نظامی علیه مواضع حزب‌الله را به مناطق شمال این رودخانه گسترش داده‌اند. به گفته ارتش اسرائیل، این عملیات در روزهای اخیر در منطقه خط‌الراس بوفور و وادی‌السلوقی در جنوب لبنان آغاز شده و با هدف انهدام زیرساخت‌های حزب‌الله و رفع «تهدیدهای مستقیم علیه غیرنظامیان اسرائیلی» ادامه دارد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد این عملیات با هدف تثبیت کنترل عملیاتی بر خط‌الراس بوفور و وادی‌السلوقی انجام می‌شود؛ مناطقی که حزب‌الله با هدایت جمهوری اسلامی در آنها زیرساخت‌های نظامی ایجاد کرده و از آنها برای انجام حملات علیه اسرائیل بهره برده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در مصاحبه با فاکس‌نیوز اعلام کرد آمریکا در جنگ اخیر تا حد زیادی از هدف قرار دادن ارتش «میانه‌رو» ایران و همچنین نابودی کامل ساختارها در کشور خودداری کرده است تا بازسازی ایران دهه‌ها به عقب نیفتد. ترامپ گفت آمریکا ارتش ایران را «تا حدی به حال خود گذاشته»، چون این نیرو «تا اندازه‌ای میانه‌رو» است و واشینگتن مایل نبوده که همه ساختار نظامی کشور را نابود کند.

او افزود آمریکا «شکل‌های مختلفی از رهبری» جمهوری اسلامی را حذف کرده، اما از تجربه عراق درس گرفته است، زیرا نابودی کامل ساختارها می‌تواند کشوری را برای دهه‌ها از بازسازی دور کند. جمعی از ایرانیان شنبه ۹ خرداد در کنار بنای یادبود آبراهام لینکلن در واشینگتن، در همبستگی با مردم ایران و در اعتراض به اعدام‌های گسترده و وضعیت زندانیان سیاسی تجمع کردند.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی با اشاره به نقض حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، خواهان توجه بیشتر جامعه بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. آن‌ها همچنین خواستار بازتاب خواسته‌های مردم ایران در مذاکرات جاری شدند و این پرسش را مطرح کردند که آیا صدای مردم ایران در این گفت‌وگوها شنیده می‌شود یا خیر.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد واشینگتن به دستیابی به یک «توافق بسیار خوب» با تهران نزدیک شده است، اما در عین حال برای بازگشت به گزینه نظامی نیز آمادگی دارد. ترامپ با اشاره به ترجیح خود برای حل‌وفصل اختلافات از طریق توافق گفت در صورت امضای توافق میان دو طرف، تنگه هرمز می‌تواند بلافاصله بازگشایی شود.

او همچنین تاکید کرد تنها خواسته اصلی آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و تهران با این شرط موافقت کرده است. روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شرایط سخت‌گیرانه‌تری را به چارچوب توافق پیشنهادی با حکومت ایران افزوده و نسخه اصلاح‌شده را برای بررسی به تهران ارسال کرده است. به گفته منابع آمریکایی، هدف از این اقدام افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی برای پذیرش سریع‌تر توافق و پایان دادن به بن‌بست در مذاکرات است.

بر اساس این گزارش، ترامپ نسبت به برخی بخش‌های توافق احتمالی که آزادسازی دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرد، ابراز نگرانی کرده است.





