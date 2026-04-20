ترامپ: در پی توافقی بسیار بهتر از برجام با ایران هستیم

دونالد ترامپ با انتقاد شدید از برجام، از تلاش برای دستیابی به توافقی جدید و جامع‌تر با جمهوری اسلامی خبر داد، در حالی که تحرکات دیپلماتیک پاکستان و فشارهای قضایی آمریکا بر شبکه های تامین نظامی ایران همزمان در جریان است.

دونالد ترامپ ، رییس‌جمهور ایالات متحده، در اظهارات اخیر خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال، به شدت از سیاست‌های دولت‌های پیشین آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. وی با تأکید بر اینکه توافقی که دولت او در حال پیگیری آن است، بسیار مستحکم‌تر و کارآمدتر از برجام خواهد بود، مدعی شد که توافق هسته‌ای پیشین نه تنها امنیت کشورش را تأمین نکرد، بلکه مسیری هموار برای دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ایجاد کرده بود.

ترامپ با لحنی تند، جو بایدن و باراک اوباما را مسئول وضعیتی دانست که به گفته او، منجر به تضعیف موقعیت استراتژیک واشینگتن در خاورمیانه شده است. او ادعا کرد که انتقال مبالغ هنگفت پول نقد به ایران در دوران دولت‌های قبلی، یک اشتباه تاریخی بوده که تنها قدرت مانور حکومت ایران را افزایش داده است. در همین حال، گزارش‌های منابع نزدیک به دولت پاکستان حاکی از آن است که اسلام‌آباد در حال رایزنی‌های فشرده برای تسهیل گفتگو میان تهران و واشینگتن است. به گفته این منابع، نشانه‌های مثبتی از سوی تهران دریافت شده که می‌تواند نویدبخش آغاز دور جدیدی از دیپلماسی در شرایطی حساس باشد. همزمان با این تحرکات دیپلماتیک، دادستانی آمریکا از استرداد رضا دیندار، شهروند ایرانی، از پاناما به ایالات متحده خبر داد. وی با اتهامات سنگینی از جمله نقض تحریم‌ها و قاچاق قطعات نظامی مرتبط با سامانه‌های سونار مواجه است که نشان‌دهنده تداوم فشارهای حقوقی و اطلاعاتی واشینگتن بر شبکه‌های تأمین تجهیزات نظامی ایران است. اکسیوس نیز گزارش داده است که دولت ترامپ با جدیت به دنبال پایان دادن به نفوذ و کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز است و در صورت لزوم برای تأمین امنیت این آبراه حیاتی، گزینه‌های عملیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. ترامپ در ادامه موضع‌گیری‌های خود، فشارهای رسانه‌ای مبنی بر عجله او برای دستیابی به یک توافق فوری را رد کرد و تأکید نمود که زمان در این بازی استراتژیک علیه او نیست. وی ضمن تأکید بر قدرت ارتش ایالات متحده و توانمندی دولت خود در مواجهه با چالش‌های منطقه‌ای، رویکرد دموکرات‌ها را خائنانه خواند و آن‌ها را متهم کرد که از روی حسادت سیاسی، مانع از دستاوردهای بزرگ دولت او می‌شوند. او وضعیت فعلی در قبال ایران را با پرونده ونزوئلا مقایسه کرد و وعده داد که این بحران طولانی‌مدت به شکلی دقیق و قاطع حل‌وفصل خواهد شد. در کنار این تنش‌ها، رویدادهای میدانی در خاورمیانه همچنان ملتهب است؛ از جمله تحرکات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان که به گفته مقامات این رژیم، برای مقابله با نقض آتش‌بس و رفع تهدیدات فوری علیه نیروهایشان صورت می‌گیرد. این وضعیت پیچیده منطقه‌ای در حالی رقم می‌خورد که دیپلماسی پشت پرده و فشارهای نظامی همزمان در حال پیشروی هستند و آینده تعاملات تهران و واشینگتن را در هاله‌ای از ابهام و انتظار قرار داده است





