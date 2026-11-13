ترامپ: ایران دو هفته با دستیابی به بمب اتمی فاصله داشت

دونالد ترامپ مدعی شده ایران پیش از عملیات نظامی آمریکا تنها دو هفته با دستیابی به بمب اتمی فاصله داشت. او می‌گوید واشنگتن این امکان را از تهران گرفته است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران پیش از عملیات نظامی آمریکا تنها دو هفته با دستیابی به بمب اتمی فاصله داشت، اما ایالات متحده این امکان را از تهران گرفت. ترامپ این ادعا را در گفت‌وگو با استیون ای. اسمیت مطرح کرده است. در این گفت‌وگو او درباره حملات آمریکا به جمهوری اسلامی ایران نیز سخن گفته است.

ترامپ در بخشی از سخنانش گفته به نظرش احتمال کمی وجود داشت که ایران از سلاح هسته‌ای استفاده نکند. او در ادامه تأکید کرد که به باور او احتمال بسیار زیادی وجود داشت که ایران از این سلاح استفاده کند و کل خاورمیانه را نابود کند.

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ادعای فاصله دو هفته‌ای ایران از بمب اتمی

دونالد ترامپ می‌گوید جمهوری اسلامی ایران تنها دو هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و عملیات آمریکا مانع از این امر شد. این ادعا بخش محوری اظهارات او درباره حملات اخیر است.

ترامپ همچنین گفته آمریکا نخواهد گذاشت ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. به گفته او، واشنگتن این امکان را از تهران گرفته و مطمئن خواهد شد که این امکان کاملاً از ایران سلب شود.

بر اساس اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام، هدف این عملیات از بین بردن توان جمهوری اسلامی برای اعمال قدرت نظامی در منطقه بود. همچنین ضربه زدن به زیرساخت‌های موشکی، دریایی و امنیتی حکومت ایران و جلوگیری از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای در دستور کار قرار داشت.

آمار عملیات سنتکام و اظهارات ترامپ

سنتکام اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی در مرحله اصلی عملیات حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ هدف را مورد حمله قرار داده‌اند. این نیرو همچنین نزدیک به ۳۶ هزار سورتی رزمی انجام داده و بیش از ۱۸۰۰ مأموریت آتش اجرا کرده است.

ترامپ در همین گفت‌وگو جمهوری اسلامی را امپراتوری شیطانی توصیف کرده و گفته است که آمریکا حسابی بر سر این حکومت آوار کرده است. او همچنین مدعی شده که این حکومت ۷۵ هزار معترض را کشته است؛ این ادعا از سوی ترامپ مطرح شده و در منبع خبر مستقل تأیید نشده است.

در گفت‌وگوی جداگانه با هیو هویت، مجری و مفسر سیاسی آمریکایی، ترامپ گفته است که در صورت لزوم برای جلوگیری از اقدامات جمهوری اسلامی علیه متحدان و کشتی‌های آمریکا، در استفاده از نیروی نظامی هیچ تردیدی نخواهد داشت. این گفت‌وگو روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان انجام شده است.

تهدیدهای نظامی و موضع تهران در برابر آمریکا

ترامپ تصریح کرده است که آمادگی استفاده از نیروی نظامی را در صورت لزوم دارد و این موضع را در پاسخ به تهدید متحدان و کشتی‌های آمریکا مطرح کرده است. او این اقدام را بخشی از جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توصیف کرده است.

منبع خبر پاسخ رسمی دولت یا مقامات جمهوری اسلامی ایران به این ادعاها را منتشر نکرده است. بنابراین اظهارات ترامپ تنها موضع رئیس‌جمهوری آمریکا را بازتاب می‌دهد و ارزیابی مستقل از ادعای فاصله دو هفته‌ای ایران در این گزارش وجود ندارد.