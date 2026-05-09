رئیسجمهور آمریکا با اشاره به مجموعه اقدامات جایگزین در صورت بروز مشکل در روند امور، اعلام کرد که نیازی به ادامه پروژه آزادی در تنگه هرمز نیست.
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به مسیرهای جایگزین ، اعلام کرد که دیگر نیازی به ادامه فعالیت پروژه آزادی در تنگه هرمز نیست. به گزارش آنادولو، دونالد ترامپ ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا در واشینگتن اظهار داشت که به اعتقاد او نیازی به ادامه " پروژه آزادی " جهت تأمین امنیت عبور کشتی های تجاری از تنگه هرمز نیست و گزینههای جایگزین ی برای این منظور در اختیار دارند.
ترامپ هنگام خروج از کاخ سفید در پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره احتمال بازگشت به این پروژه که پیشتر توسط وی متوقف شده بود، گفت: "فکر نمیکنم نیازی باشد. ما گزینههای دیگری داریم. پاکستان از ما خواسته بود که این طرح را اجرا نکنیم. پروژه آزادی طرح خوبی بود اما اکنون مسیرهای دیگری داریم.
" وی با بیان اینکه در صورت بروز مشکل در روند امور، احتمال بازگشت به این طرح وجود دارد، افزود: "در آن صورت پروژه آزادی و اقدامات اضافی دیگری در دستور کار قرار خواهد گرفت. " رئیسجمهور آمریکا در خصوص ادعاهای مربوط به وقتکشی ایران در روند مذاکرات نیز تصریح کرد: "بهزودی این موضوع را خواهیم فهمید.
" وی همچنین تأکید کرد که رویکرد گفتوگوها با ایران به خوبی پیش میرود و بهزودی بازخوردی از سوی مقامات ایرانی دریافت خواهند کرد که بر اساس آن گامهای بعدی واشینگتن برداشته خواهد شد
ترامپ آمده آزادی تنگه هرمز پروژه جایگزین تاخیر مراسم خروج کاخ صوت کشتی خودرو نمایش بروزرسانی نوشته تلویزیون درخواست حریم مذاکرات مقررات روند گروه یکسری تایید