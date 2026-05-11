با وجود اینکه تا بدینحساب هیچگونه توافقی میان ایران و آمریکا وجود ندارد، ترامپ در گفتوگویی با «فاکسنیوز» مدعی شد که ایران به آمریکا گفته که ایالات متحده باید خودش مواد هستهای (یا به گفته او « غبار هستهای ») را از سایتهای تخریبشده جمعآوری کند چون تهران تکنولوژی لازم برای استخراج آن را ندارد.
رئیس جمهور آمریکا در حالی مدعی دریافت اورانیوم با غلظت بالای ایران است که از خرداد ماه 1404 تا امروز با وجود حملات متعدد نظامی به مراکز غنیسازی و ادعای از بین بردن آنها، همچنان به دنبال این ذخایر است! ترامپ همچنین با نادیده گرفتن تاکید ایران مبنی بر اینکه سلاح هستهای در دکترین دفاعی اش جایگاهی ندارد، ادعا کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.
شایان ذکر است، منظور اصلی ترامپ از بیان اینکه ایران نباید سلاح هستهای داشته باشد اشاره وی به «غنیسازی صفر» است
