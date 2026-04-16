ترامپ: پیشرفت بزرگی در مذاکرات با ایران حاصل شده است

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن و تهران به توافقی تاریخی در خصوص برنامه هستهای ایران بسیار نزدیک شدهاند و مذاکرات دور بعدی ممکن است در پایان هفته برگزار شود.
دونالد ترامپ ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه با اعلام خبر پیشرفت قابل توجه در گفتگوها با ایران ، اظهار داشت که دو کشور به دستیابی به یک توافق تاریخی در خصوص برنامه هستهای ایران بسیار نزدیک شدهاند. او با بیان اینکه رابطه خوبی با مقامات فعلی در ایران برقرار شده است، ابراز امیدواری کرد که دور بعدی مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران ممکن است در روزهای شنبه و یکشنبه آینده برگزار شود.
ترامپ تأکید کرد که طرف ایرانی موافقت کرده است که از دستیابی به سلاح هستهای منصرف شود و ذخایر اورانیوم غنیشده خود را در اختیار جامعه بینالمللی قرار دهد، که این امر را به عنوان بازگرداندن «گرد و غبار هستهای» توصیف کرد.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه، با اشاره به سرکوب معترضان در ایران، گفت که حکومتی که دست به چنین اقداماتی میزند و ۴۲ هزار شهروند غیرمسلح را به قتل رسانده است، به هیچ عنوان نباید اجازه داشته باشد که به سلاح هستهای دست یابد، زیرا این امر میتواند کل جهان را در معرض خطر قرار دهد. او همچنین از تأثیرگذاری بالای محاصره دریایی اعمال شده بر جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و با وجود دشواری باورپذیری، بیان کرد که ترکیبی از حدود چهار هفته بمباران و یک محاصره قدرتمند، منجر به اتخاذ رویکردی سازندهتر از سوی ایران شده است.
ترامپ اضافه کرد که حکومت ایران تمایل زیادی به رسیدن به توافق دارد و مقامات آن اکنون حاضر به انجام اقداماتی هستند که دو ماه پیش هرگز به آن فکر نمیکردند. این اظهارات نشاندهنده تحولی چشمگیر در روابط و مذاکرات میان دو کشور است که میتواند پیامدهای مهمی برای صلح و امنیت منطقه و جهان داشته باشد. انتظار میرود جزئیات بیشتری از این مذاکرات و توافق احتمالی در روزهای آتی منتشر شود و جامعه جهانی با دقت تحولات را دنبال خواهد کرد.
موضعگیری ترامپ، که پیشتر رویکردی بسیار خصمانه نسبت به ایران داشت، نشاندهنده تغییر تاکتیکی قابل توجه در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران است و این سوال را مطرح میکند که آیا این پیشرفت حاصل فشارهای اقتصادی و نظامی بوده یا صرفاً یک تغییر استراتژیک در رویکرد مذاکراتی واشنگتن است. تحلیلگران بر این باورند که فشار حداکثری، هرچند باعث نارضایتیهای داخلی در ایران شده است، اما در نهایت منجر به باز شدن باب مذاکره و انعطافپذیری بیشتر طرف ایرانی شده است.
همچنین، ترامپ به طور تلویحی به توانایی آمریکا در اعمال فشار قاطع و مؤثر بر ایران اشاره کرد و گفت که این فشارها، همراه با دیپلماسی، زمینه را برای رسیدن به یک توافق جامع فراهم کرده است. این توافق احتمالی میتواند شامل محدودیتهای سختگیرانه بر برنامه هستهای ایران، شامل سطح غنیسازی اورانیوم، تعداد سانتریفیوژها و ذخایر مواد هستهای باشد. علاوه بر این، احتمال دارد که این توافق شامل بندهایی در خصوص نظارتهای بینالمللی قویتر و بازرسیهای غیرمنتظره از تأسیسات هستهای ایران باشد تا از هرگونه فعالیت مخفیانه جلوگیری شود.
در سوی دیگر، انتظار میرود که در ازای پذیرش این محدودیتها، تحریمهای اقتصادی علیه ایران لغو شود و این کشور بتواند بار دیگر در بازارهای جهانی نفت و سایر بخشهای اقتصادی حضور فعال داشته باشد. این موضوع میتواند تأثیر بسزایی بر وضعیت اقتصادی ایران و رفاه مردم داشته باشد. موضوع برنامه موشکی ایران و فعالیتهای منطقهای آن نیز از دیگر مسائلی است که در مذاکرات احتمالی مورد بحث قرار خواهد گرفت، هرچند ترامپ در اظهارات خود به طور مستقیم به این موضوع اشاره نکرد. با این حال، سابقه مذاکرات هستهای نشان میدهد که این موضوعات نیز جزو دغدغههای اصلی طرف غربی محسوب میشوند.
تعاملات اخیر نشان میدهد که احتمالاً کانالهای ارتباطی غیرمستقیم یا حتی مستقیم میان مقامات بلندپایه دو کشور برقرار شده است که به این پیشرفت قابل توجه منجر شده است. این تغییر رویکرد، که از سوی بسیاری از ناظران بینالمللی با استقبال روبرو شده است، میتواند به کاهش تنشها در منطقه و ایجاد ثبات بیشتر کمک کند. البته، هنوز ابهامات زیادی در خصوص جزئیات توافق نهایی وجود دارد و موفقیت این تلاشهای دیپلماتیک به انعطافپذیری و حسن نیت هر دو طرف بستگی خواهد داشت. اما در مجموع، سخنان ترامپ نشاندهنده گامی مهم و امیدوارکننده در جهت حل و فصل یکی از پیچیدهترین چالشهای امنیتی بینالمللی در دهههای اخیر است. این مذاکرات میتواند فصل جدیدی را در روابط ایران و غرب رقم بزند و مسیری را برای همکاریهای بیشتر در حوزههای مختلف باز کند
