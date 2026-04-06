نجات خلبانان آمریکایی در ایران، پیروزی تاکتیکی برای ترامپ بود، اما نشان‌دهنده چالش‌های استراتژیکی و افزایش تنش‌ها در منطقه است. اظهارات متناقض ترامپ درباره ایران، نگرانی‌ها را درباره آینده منطقه افزایش می‌دهد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، پس از نجات دومین خلبان یک جنگنده اف-۱۵ که بر فراز ایران سرنگون شده بود، با لحنی پیروزمندانه اعلام کرد که عملیات نجات «دراماتیک و موفق» در خاک ایران ، «بار دیگر برتری و تسلط هوایی قاطع» آمریکا را ثابت می‌کند. با این حال، تحلیلگران معتقدند این رویداد تصویری پیچیده‌تر از معنای آن برای آمریکا در ایران ارائه می‌دهد.

هرچند این ماموریت نجات موفقیت‌آمیز بود، اما حوادث چند روز گذشته، از جمله سرنگونی دو هواپیما و هدف قرار گرفتن دست‌کم یک بالگرد، نشان می‌دهد که تهدیدها علیه هواپیماها و نیروهای آمریکایی همچنان پابرجاست؛ حتی پس از هفته‌ها حملات سنگین آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های نظامی ایران و ادعای ترامپ مبنی بر اینکه تهران دیگر «هیچ تجهیزات ضدهوایی» در اختیار ندارد. منابعی در واشنگتن به بی‌بی‌سی گفتند که از دست رفتن هواپیماها و دشواری عملیات نجات خلبانان، ممکن است ترامپ را از هرگونه عملیات زمینی برای کنترل پایانه کلیدی صادرات نفت ایران در جزیره خارگ و دیگر نقاط در خلیج فارس، یا توقیف اورانیوم غنی‌شده در اعماق زمین در ایران منصرف کند. این عملیات‌ها - که برنامه‌ریزان نظامی آن را طراحی و به عنوان گزینه‌هایی به رئیس‌جمهور ارائه کرده‌اند - بسیار پیچیده هستند و خطر قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در معرض توانایی‌های نظامی باقی‌مانده ایران را به همراه دارند؛ از جمله سامانه‌های پدافند هوایی قابل حمل (من‌پد) که یافتنشان دشوار است و به عنوان موشک‌های دوش‌پرتاب عمل می‌کنند و بیشترین کارایی را علیه هواپیماهای در ارتفاع پایین دارند. از طرف دیگر، این واقعیت که نیروهای آمریکایی توانستند وارد محیطی پرخطر شوند، یک باند هوایی و نقطه سوخت‌گیری در نزدیکی نیروهای ایرانی ایجاد و برای ساعت‌ها آن را حفظ کنند، در حالی که دو هواپیمای زمین‌گیر منهدم و جایگزین‌ها ارسال شدند، ممکن است ترامپ را جسورتر کند. این امر می‌تواند دولت آمریکا را متقاعد کند که یک عملیات هوابرد یا آبی-خاکی علیه اهدافی در ایران شانس موفقیت بالایی دارد. این پیامی است که به‌روشنی و با وضوح کامل از سوی نیروهای آمریکایی که بر فراز آسمان ایران پرواز می‌کنند و نیز کسانی که برای اعزام احتمالی آماده می‌شوند، شنیده خواهد شد. «احساس می‌کنیم داریم در باتلاق فرو می‌رویم»؛ روایت بعضی از ایرانی‌ها از ترس و آینده نامعلوم. ترامپ همچنین پیام‌های متناقضی درباره مسیر پیش رو ارسال کرده است. در تماس‌های تلفنی در روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که معتقد است «توافق» با ایران ممکن است در دسترس باشد. اما اگر این روند به نتیجه نرسد، او بارها در شبکه «تروث سوشال» هشدار داده است که مهلت او برای آغاز حمله به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران رو به پایان است. او روز یکشنبه در پیامی که حاوی الفاظ رکیک بود، خطاب به حکومت ایران نوشت اگر تنگه هرمز باز نشود، آن‌ها «در جهنم زندگی خواهند کرد». ترامپ همچنین در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز گفت ممکن است اقدام به «تصاحب» نفت ایران کند، بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه دهد. مقامات ایرانی مدعی شده‌اند که یک بالگرد نظامی آمریکا در جریان ماموریت نجات عضو مفقود خدمه سرنگون‌شده اف-۱۵ سقوط کرده است. گسترش کارزار علیه زیرساخت‌ها و اهداف انرژی ایران، به معنای تشدید درگیری خواهد بود و گروه‌های حقوق بشری درباره تاثیر آن بر غیرنظامیان و احتمال وقوع جنایات جنگی هشدار داده‌اند. منتقدان رئیس‌جمهور احتمالا این موضوع را نشانه‌ای از ناکامی آمریکا در تضمین آزادی ناوبری در تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی جهانی برای نفت و دیگر کالاها، و در نتیجه نشانه‌ای از سرخوردگی دونالد ترامپ تلقی خواهند کرد. حامیان رئیس‌جمهور آمریکا پشت دولت و تلاش آن برای نجات اعضای خدمه متحد شده‌اند. برای ترامپ، این عملیات نجات یک «پیروزی»، هم در نگاه افکار عمومی و هم در میان نیروهای نظامی آمریکا محسوب می‌شود. این عملیات نجات نشان داد که دولت برای پایبندی به اصل مندرج در «سوگند سربازان» که تاکید می‌کند هیچ نیروی آمریکایی رها نخواهد شد، حاضر است جان دیگر آمریکایی‌ها را نیز در معرض خطر قرار دهد. اما برخی، حتی از حامیان پرشور جنبش ماگا، از چشم‌انداز یک جنگ پرهزینه، آشفته و با پایان نامشخص که می‌تواند به تلفات آمریکایی منجر شود، احساس نگرانی کرده‌اند. در آن سوی جنگ، نجات دو خلبان، ایران را از آنچه می‌توانست یک پیروزی بزرگ تبلیغاتی باشد، محروم کرد. نمایش نیروهای نظامی آمریکایی در اسارت ایران به احتمال بسیار زیاد به مهم‌ترین خبر مرتبط با جنگ در آمریکا تبدیل می‌شد و روایت دونالد ترامپ از یک پیروزی سریع و تمیز را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. اظهارات ترامپ در آخر هفته‌ای که گذشت در تضاد با برخی گفته‌های او در هفته گذشته است. از جمله سخنرانی تلویزیونی در اول آوریل که در آن گفته بود آمریکا شرایط لازم را برای ورود سایر کشورها به تنگه فراهم کرده است. او به متحدان گفت: «آن را بگیرید، از آن محافظت کنید و برای خودتان استفاده کنید.» ترامپ همچنین اخیرا گفته بود که حتی اگر توافقی حاصل نشود، حاضر است ایران را «ترک کند». اما اکنون به نظر می‌رسد مسیر خود را تغییر داده و امیدوار است با دو برابر کردن تهدید حملات ویرانگر به زیرساخت‌های حیاتی کشور، رهبری ایران را وادار کند که پای میز مذاکره بیاید. ترامپ: تمام ایران را می‌توان در یک شب نابود کرد و آن ممکن است فردا شب باشد. واکنش‌ها به حمله به «بلندترین پل خاورمیانه» در کرج؛ از نگرانی از بازگشت به «عصر حجر» تا «بهترش را می‌سازیم». مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه کشته شد.\\ترامپ بار دیگر با اظهاراتش نشان داد که به دنبال یک پیروزی سریع است، اما پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی منطقه، این هدف را دشوار می‌کند. نجات موفقیت‌آمیز خلبانان، پیروزی تاکتیکی برای آمریکا محسوب می‌شود، اما نشان‌دهنده چالش‌های استراتژیکی است که این کشور با آن مواجه است. توانایی ایران در سرنگونی هواپیماهای آمریکایی و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های آمریکا، پرسش‌هایی را درباره میزان آمادگی نظامی و استراتژی‌های موجود مطرح می‌کند. تهدید ترامپ به نابودی ایران و احتمال تصاحب نفت این کشور، نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها و احتمال درگیری است. چنین اقداماتی می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای منطقه و امنیت جهانی داشته باشد. اظهارات ترامپ درباره مذاکره با ایران و هم‌زمان تهدید به حمله، نشان‌دهنده رویکرد متناقض و نامطمئن او در قبال این کشور است. این تناقضات، نگرانی‌ها را درباره ثبات منطقه و توانایی آمریکا در دستیابی به اهداف خود افزایش می‌دهد. واکنش‌های متفاوت به حملات در ایران، از نگرانی از تشدید درگیری تا ابراز امیدواری به ساخت آینده‌ای بهتر، نشان‌دهنده پیچیدگی افکار عمومی و نااطمینانی‌ها در قبال آینده است





