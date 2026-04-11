رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ ، اعلام کرد که شرط اصلی برای دستیابی به یک توافق احتمالی با ایران ، ارائه تضمین از سوی تهران مبنی بر عدم تولید سلاح هستهای خواهد بود. این اظهارات در شب گذشته و پیش از سوار شدن ترامپ به هواپیما در واشینگتن و در پاسخ به سوالات خبرنگاران مطرح شد. ترامپ گفت که هیئت آمریکایی به پاکستان اعزام شده و قرار است با نمایندگان ایران دیدار کند. وی تأکید کرد که شرط اساسی برای هرگونه توافق، اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
او در این باره گفت: «هیچ سلاح هستهای در کار نخواهد بود. به نظر من تغییر رژیم عملاً از قبل رخ داده، اما ما هرگز آن را بهعنوان یک معیار مطرح نکرده بودیم. تنها معیار ما عدم دستیابی به سلاح هستهای بود. حتی میتوان گفت 99 درصد توافق را همین موضوع تشکیل میدهد.» ترامپ همچنین با تکرار ادعاهای پیشین خود، از جمله نابودی احتمالی نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانههای پدافند هوایی، رهبران و کل کشور ایران، سخن گفت. وی در ادامه، موضع خود را در قبال تنگه هرمز روشن ساخت و اعلام کرد که واشینگتن اجازه نخواهد داد ایران از عبور کشتیها از این تنگه هزینه دریافت کند. او تأکید کرد: «چون این منطقه آبهای بینالمللی است، اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. اگر چنین کاری انجام میدهند، کسی دقیقا نمیداند، اما اگر انجام دهند، اجازه نخواهیم داد.»\در ادامه، ترامپ به سوالی درباره وجود برنامه جایگزین در صورت شکست مذاکرات با ایران پاسخ داد و گفت: «به برنامه جایگزین نیازی ندارید. ما همین حالا هم یک برنامه داریم. ارتش طرف مقابل شکست خورده و توان نظامی آن کاملاً از بین رفته است.» این اظهارات نشان میدهد که ترامپ، علیرغم تأکید بر تمایل به دستیابی به توافق، همچنان رویکردی سختگیرانه در قبال ایران دارد و بر موضع خود مبنی بر اعمال فشار حداکثری بر این کشور پافشاری میکند. وی همچنین، به نظر میرسد، به توان نظامی ایالات متحده اطمینان کامل دارد و معتقد است که ایران در وضعیت ضعیفی قرار دارد.\اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که تنشها میان آمریکا و ایران همچنان در سطح بالایی قرار دارد. پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمها علیه ایران، روابط دو کشور به شدت تیره شده و درگیریهای لفظی و اقدامات تحریکآمیز در منطقه افزایش یافته است. مذاکرات احتمالی میان نمایندگان آمریکا و ایران در پاکستان میتواند گامی در جهت کاهش تنشها و یافتن راهحلی دیپلماتیک برای بحران هستهای ایران باشد. با این حال، با توجه به مواضع سختگیرانه ترامپ و پیچیدگی مسائل موجود، دستیابی به یک توافق جامع و پایدار دشوار به نظر میرسد. در این میان، نقش کشورهای منطقه و جامعه جهانی در تسهیل مذاکرات و ایجاد فضای مناسب برای گفتوگو از اهمیت ویژهای برخوردار است. آینده روابط ایران و آمریکا، به ویژه، به توانایی طرفین در انعطافپذیری، درک متقابل و پذیرش واقعیتهای موجود بستگی دارد. دستیابی به توافق، نیازمند اراده سیاسی قوی و آمادگی برای سازش از سوی هر دو طرف است
