رئیسجمهور آمریکا با رد هرگونه فشار برای پایان دادن به تنشها با ایران، تاکید کرد که زمان به نفع ایران نخواهد گذشت و در صورت عدم دستیابی به توافق، از گزینۀ نظامی استفاده خواهد کرد. او همچنین به کنترل تنگۀ هرمز و وضعیت داخلی ایران اشاره کرد.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهور ایالات متحده، در اظهاراتی قاطع، هرگونه فشار برای پایان دادن به تنشها با ایران را رد کرد و تاکید نمود که زمان به نفع ایران نخواهد گذشت.
او در شبکۀ اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت که برخلاف تصور برخی، او تمایلی به پایان دادن به این وضعیت ندارد و حتی کمترین فشار را در این زمینه احساس نمیکند. ترامپ با اشاره به اینکه زمان به نفع ایران نیست، بر لزوم رسیدن به توافقی تاکید کرد که منافع ایالات متحده، متحدانش و کل جهان را تامین کند.
او همچنین احتمال استفاده از سلاح هستهای علیه ایران را رد کرد و گفت که نیازی به چنین اقدامی نیست، چرا که آمریکا توانایی نابودی ایران را به شیوههای متعارف دارد. با این حال، او هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق، کار را از طریق نظامی یکسره خواهد کرد.
ترامپ در ادامه، به کنترل کامل تنگۀ هرمز توسط نیروی دریایی آمریکا اشاره کرد و گفت که ایران توانایی تجارت را از دست داده است، زیرا هیچ کشتیای نمیتواند بدون تایید آمریکا وارد یا خارج شود. او همچنین دستور داده است که هر قایق مینگذاری ایران در تنگه هرمز نابود شود و عملیات پاکسازی مینها با سه برابر سرعت ادامه یابد. همزمان با این اظهارات، خبر توقیف دو کشتی کانتینری توسط سپاه پاسداران و انتقال آنها به بندرعباس منتشر شد.
ترامپ همچنین به وضعیت داخلی ایران اشاره کرد و گفت که در حال حاضر، درگیری شدیدی بین تندروها و میانهروها در ایران در جریان است و رهبری ایران با مشکل بزرگی روبرو شده است. او آتشبس دو هفتهای را تمدید کرد تا ایران به یک طرح واحد برای توافق با آمریکا دست یابد.
در واکنش به اظهارات ترامپ، روسای سه قوه جمهوری اسلامی در پیام مشترکی اعلام کردند که در ایران تندرو و میانهرو وجود ندارد و همه در حال تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی هستند. گزارشها حاکی از آن است که مجتبی خامنهای در جریان حملات اخیر به شدت زخمی شده و ارتباطات محدودی دارد
