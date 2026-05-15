ترامپ: صبر در برابر ایران رو به پایان است، بار دیگر از تهران خواست با واشینگتن به توافق برسد

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت صبر او در برابر ایران رو به پایان است و بار دیگر از تهران خواست با واشینگتن به توافق برسد. ترامپ در گفت‌وگویی با شان هانیتی، مجری شبکه فاکس‌نیوز، که پنج‌شنبه شب پخش شد، گفت: «من دیگر خیلی بیشتر صبر نخواهم کرد.» او افزود: «آن‌ها باید توافق کنند.» رییس‌جمهوری آمریکا در این گفت‌وگو بار دیگر از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت حکومت ایران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و واشینگتن در صورت لزوم می‌تواند باقی‌مانده زیرساخت‌های نظامی تهران را نیز به سرعت نابود کند.

دونالد ترامپ ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت صبر او در برابر ایران رو به پایان است و بار دیگر از تهران خواست با واشینگتن به توافق برسد.

ترامپ در گفت‌وگویی با شان هانیتی، مجری شبکه فاکس‌نیوز، که پنج‌شنبه شب پخش شد، گفت: «من دیگر خیلی بیشتر صبر نخواهم کرد. » او افزود: «آن‌ها باید توافق کنند. » رییس‌جمهوری آمریکا در این گفت‌وگو بار دیگر از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت حکومت ایران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و واشینگتن در صورت لزوم می‌تواند باقی‌مانده زیرساخت‌های نظامی تهران را نیز به سرعت نابود کند.

ترامپ در این مصاحبه که در جریان سفر او به چین انجام شد، گفت: «ایران از نظر نظامی نابود شده است. فقط مساله زمان است. » رییس‌جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه آمریکا «دیگر قرار نیست خیلی بیشتر درباره ایران صبر کند» گفت: «آن‌ها باید توافق کنند او رهبران فعلی حکومت ایران را که واشینگتن با آن‌ها در تماس است، افرادی «منطقی» توصیف کرد





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامپ ایران توافق نظارت دریایی خلیج فارس نفتکش‌ها کشتی‌های کانتینری سیگنال‌های ای‌آی‌اس اسپوفینگ

United States Latest News, United States Headlines