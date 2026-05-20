رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مراسم دانش‌آموختگی آکادمی گارد ساحلی در شهر نیو لاندن، ایالت کنتیکت، گفت که آمریکا اکنون بهترین و مورد احترام‌ترین کشور جهان است و قدرتمندترین ارتش جهان را در اختیار دارد.

پرزیدنت ترامپ تاکید کرد که نیروهای دریایی، هوایی، و پدافندی رژیم ایران در عملیات نظام اخیر به طور کامل نابود شده‌اند و دیگر وجود ندارند. او همچنین گفت که قصد او در مورد مساله ایران این است که افراد کمتری کشته شوند. اما مطمئن نیست رژیم جمهوری اسلامی تا چه اندازه به فکر مردم ایران است. در این مراسم، پرزیدنت ترامپ گفت که آمریکا اکنون بهترین و مورد احترام‌ترین کشور جهان است و قدرتمندترین ارتش جهان را در اختیار دارد.

او همچنین تاکید کرد که آمریکا در حال تلاش برای رسیدن به توافق با ایران است و در صورت عدم توافق، آمریکا کار خود را تمام خواهد کرد. او همچنین گفت که تنگه هرمز باز خواهد شد و شرایط زندگی در ایران بسیار بد است و میزان خشم و نارضایتی بی‌سابقه است





