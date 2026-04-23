دونالد ترامپ در اظهاراتی تند، مدعی شد که آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و در صورت تقویت توان نظامی ایران در جریان آتشبس، قادر به نابودی آن در یک روز است. او همچنین از احتمال دیدار رهبران لبنان و اسرائیل در کاخ سفید خبر داد.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری سابق ایالات متحده، در اظهاراتی تند و هشدارآمیز، با اشاره به محاصره دریایی اعمال شده علیه ایران ، مدعی شد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کشتیای قادر به عبور از این تنگه نیست.
او این اقدام را «شگفتانگیز» توصیف کرد و افزود که تنها یک تلاش برای عبور از این محاصره صورت گرفته که با شکست مواجه شده است. ترامپ همچنین نسبت به احتمال مینگذاری ایران در تنگه هرمز هشدار داد و این اقدام را «اشتباه بزرگی» خواند که به خود ایران آسیب بیشتری خواهد زد. او حملات ایران به کشورهای منطقه را نیز «غیرمنتظره» و «اشتباه بزرگ» توصیف کرد.
در همین حال، ترامپ از احتمال دیدار رهبران لبنان و اسرائیل در کاخ سفید در سه هفته آینده همزمان با تمدید آتشبس میان دو کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که صلح میان اسرائیل و لبنان در سال جاری محقق شود. او بر لزوم توقف تامین مالی حزبالله توسط ایران نیز تاکید کرد.
او همچنین اعلام کرد که آتشبس میان اسرائیل و لبنان به مدت سه هفته تمدید شده و آمریکا با لبنان همکاری خواهد کرد تا این کشور بتواند از خود در برابر حزبالله محافظت کند. همزمان با این اظهارات، ارتش اسرائیل از رهگیری پرتابههای شلیک شده از لبنان به سمت شمال اسرائیل خبر داد و حزبالله نیز در واکنش به آنچه «نقض آتشبس» خواند، یک رگبار راکتی به سمت شتولا شلیک کرد.
ترامپ در ادامه سخنان خود مدعی شد که ایران ممکن است در جریان آتشبس اخیر، تا حدی توان نظامی خود را تقویت کرده باشد، اما ارتش آمریکا قادر است این توان را «در حدود یک روز» از بین ببرد. او افزود که زیرساختهای موشکی و پهپادی ایران تا «۷۰ تا ۹۰ درصد» تخریب شده و محاصره اعمال شده علیه ایران «کاملا موثر» بوده است.
ترامپ همچنین از روند گفتوگوها با ایران خبر داد، اما تاکید کرد که ایران در وضعیت «آشفتگی» قرار دارد. در واکنش به اظهارات ترامپ، حساب کاربری منتسب به مجتبی خامنهای در شبکههای اجتماعی، بخشی از پیام نوروزی رهبر انقلاب را بازنشر کرد و رسانه آمریکایی اکسیوس نیز به نقل از منابع آگاه، از استقرار مینهای بیشتر توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز خبر داد. این دومین بار از زمان آغاز درگیریهاست که ایران متهم به مینگذاری در این تنگه میشود
