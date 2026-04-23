دونالد ترامپ در اظهاراتی تند، مدعی شد که آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و در صورت تقویت توان نظامی ایران در جریان آتشبس، قادر به نابودی آن در یک روز است. او همچنین از احتمال دیدار رهبران لبنان و اسرائیل در کاخ سفید خبر داد.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری سابق ایالات متحده، در اظهاراتی تند و هشدارآمیز، با اشاره به محاصره دریایی اعمال شده علیه ایران ، مدعی شد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کشتیای قادر به عبور از این تنگه نیست.
او این اقدام را «شگفتانگیز» توصیف کرد و افزود که تنها یک تلاش برای عبور از این محاصره صورت گرفته که با شکست مواجه شده است. ترامپ همچنین نسبت به احتمال مینگذاری ایران در تنگه هرمز هشدار داد و این اقدام را «اشتباه بزرگی» خواند که به خود ایران آسیب بیشتری خواهد زد. او حملات ایران به کشورهای منطقه را نیز «غیرمنتظره» و «اشتباه بزرگ» توصیف کرد.
در همین حال، ترامپ از احتمال دیدار رهبران لبنان و اسرائیل در کاخ سفید در سه هفته آینده همزمان با تمدید آتشبس میان دو کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که صلح میان اسرائیل و لبنان در سال جاری محقق شود. او بر لزوم توقف تامین مالی حزبالله توسط ایران نیز تاکید کرد.
او همچنین اعلام کرد که آتشبس میان اسرائیل و لبنان به مدت سه هفته تمدید شده و آمریکا با لبنان همکاری خواهد کرد تا این کشور بتواند از خود در برابر حزبالله محافظت کند. همزمان با این اظهارات، ارتش اسرائیل از رهگیری پرتابههای شلیک شده از لبنان به سمت شمال اسرائیل خبر داد و حزبالله نیز در واکنش به آنچه «نقض آتشبس» خواند، یک رگبار راکتی به سمت شتولا شلیک کرد.
ترامپ در ادامه سخنان خود مدعی شد که ایران ممکن است در جریان آتشبس اخیر، تا حدی توان نظامی خود را تقویت کرده باشد، اما ارتش آمریکا قادر است این توان را «در حدود یک روز» از بین ببرد. او افزود که زیرساختهای موشکی و پهپادی ایران تا «۷۰ تا ۹۰ درصد» تخریب شده و محاصره اعمال شده علیه ایران «کاملا موثر» بوده است.
ترامپ همچنین با اشاره به روند مذاکرات، گفت که ایران در وضعیت «آشفتگی» قرار دارد و آمریکا در حال تلاش برای رسیدن به یک توافق «پایدار و ماندگار» است. در همین راستا، گزارشهایی نیز منتشر شده است مبنی بر اینکه کاخ سفید قصد دارد معافیت قانون جونز را تمدید کند تا به کاهش فشارهای قیمت سوخت کمک کند. همچنین، سخنگوی پنتاگون گزارشهای مربوط به نیاز به شش ماه برای پاکسازی تنگه هرمز از مینها را رد کرد.
در واکنش به اظهارات ترامپ، مقامات ایرانی نیز با انتشار پیامهایی بر وحدت و انسجام ملی تاکید کردند و ادعاهای مطرح شده را بخشی از «عملیات رسانهای دشمن» دانستند. منابع خبری همچنین گزارش دادهاند که نیروی دریایی سپاه پاسداران در طول این هفته مینهای بیشتری در تنگه هرمز کار گذاشته است
