ترامپ: آمریکا برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد

دونالد ترامپ در مصاحبه با فایننشال تایترز تاکید کرد که واشنگتن قصد حمله فوری به تهران را ندارد اما برای هر سناریویی آماده است.

دونالد ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی با نشریه فایننشال تایمز در روز سه‌شنبه ۳ نوامبر صراحتا اعلام کرد که ایالات متحده هیچ برنامه فوری و فوری برای حمله نظامی به ایران ندارد. این اظهارات در روز برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در ایالات متحده و در بستر نگرانی‌های گسترده از تداوم تنش‌های منطقه‌ای صادر شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا که وضعیت فعلی رویارویی با جمهوری اسلامی را قابل قبول ارزیابی کرده است، تأکید نمود که در صورت بروز ضرورت، نیروهای نظامی آمریکا برای جنگ کاملاً آماده هستند. او با اشاره به اشارات بنیامین نتانیاهو درباره احتمال حمله در اواخر آن هفته، اعلام کرد که اگر نیازی به مداخله باشد، آمادگی کامل وجود دارد اما ممکن است دلیلی برای این اقدام پیش نیاید.

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فشار اقتصادی و تحولات دریایی

ترامپ در این مصاحبه بر تحولات استراتژیک در منطقه تأکید کرد و گفت که حجم نفت عبوری از تنگه هرمز نسبت به وضعیت قبل از شروع جنگ افزایش یافته است. همچنین او اشاره نمود که محاصره بندرهای ایران توسط ایالات متحده به شکلی موفقیت‌آمیز اجرا شده و فشار اقتصادی شدیدی را بر اقتصاد جمهوری اسلامی وارد آورده است.

بحران انرژی و جنگ ایران از جمله موضوعات اصلی مورد بحث در کارزارهای انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بوده است. بر اساس نظرسنجی خبرگزاری آسوشیتدپرس در روز انتخابات، حدود ۶ نفر از هر ۱۰ رأی‌دهنده معتقدند که ایالات متحده در اتخاذ اقدام نظامی علیه ایران تصمیم اشتباهی گرفته است.

نظرات کارشناسان و هشدارهای واشنگتن

بر اساس برآوردهای اخیر پنتاگون، هزینه‌های این درگیری به بیش از ۴۷.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. حدود یک‌سوم رأی‌دهندگان در نظرسنجی اعلام کرده‌اند که جنگ با ایران عامل تعیین‌کننده‌ای در رأی‌دهی برای کنگره بوده است، هرچند این رقم پایین‌تر از درصد نگرانی‌ها درباره هزینه زندگی و فساد دولتی است.

ترامپ افزود که آمریکا هنوز ضربه قاطعی وارد نکرده زیرا مایل به مذاکره است و طرف ایرانی نیز چنین خواسته‌ای دارد. در همین حال فاکس نیوز گزارش داد که واشنگتن به چند کشور حاشیه خلیج فارس دستور داده برای یک کارزار نظامی کوتاه و شدید علیه ایران آماده باشند.

آینده دیپلماسی و اقدامات بعدی

ایالات متحده به متحدان خود هشدار داد که برای دور جدیدی از حملات احتمالی به ایران از روز پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آماده باشند. نگاه دقیق به عوامل مؤثر نشان می‌دهد که آیا ۳ نوامبر آغاز دیپلماسی جدید است یا دور تازه‌ای از جنگ.

گفت‌وگو با کارشناسان و تحلیل جان بولتون و آلن ایر زوایای پنهان سیاست واشنگتن در قبال تهران را بررسی می‌کند. نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای نقش مهمی در تعیین مسیر آینده روابط ایالات متحده و ایران ایفا خواهد کرد.