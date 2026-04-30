ترامپ: ایران در آستانه فروپاشی و مذاکرات محرمانه

دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری سابق آمریکا، در اظهاراتی تند و جنجالی، با تاکید بر اینکه ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد، مدعی شد که ارتش آمریکا جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و اقتصاد این کشور در وضعیت فاجعهباری قرار دارد.
او با انتقاد از برخی کشورهای اروپایی، از عدم همکاری ایتالیا و عملکرد ضعیف اسپانیا در قبال آمریکا گلایه کرد و در مقابل، به کمکهای آمریکا به اوکراین اشاره نمود. ترامپ همچنین به انتقاد از آلمان پرداخت و وضعیت این کشور را درگیر مشکلات مهاجرتی، انرژی و اوکراین توصیف کرد. او در ادامه، به کشته شدن یک کشتیگیر ایرانی در جریان اعتراضات اخیر اشاره کرد و مدعی شد که این فرد به دلیل مخالفت با حکومت کشته شده است.
ترامپ با بیان اینکه «ما میتوانیم مستقیما از وسط تهران پرواز کنیم بدون اینکه به ما شلیک شود»، ادعا کرد که ایران هیچگونه پدافند هوایی کارآمدی ندارد. همزمان با این اظهارات، امارات متحده عربی سفر شهروندان خود به ایران، لبنان و عراق را ممنوع کرده و از اتباع خود در این کشورها خواسته است تا هرچه سریعتر آنها را ترک کنند.
در مقابل، پیام منتسب به مجتبی خامنهای، بر پیروزی در سایه مقاومت و راهبرد ایران قوی تاکید کرده و آیندهای بدون آمریکا را برای منطقه متصور شده است. سنای آمریکا نیز تلاش دموکراتها برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال ایران را رد کرد. در داخل ایران، رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنیاژهای، خواستار تسریع در صدور احکام اعدام برای معترضان شده است.
در عرصه بینالمللی، کانادا سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده و ورود اعضای آن به این کشور را ممنوع کرده است. این تصمیم باعث شد مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، از ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا باز بماند. ترامپ در ادامه سخنان خود، بر تمایل ایران به مذاکره تاکید کرد، اما هشدار داد که در صورت دستیابی ایران به سلاح هستهای، جهان به طور کامل تغییر خواهد کرد.
او همچنین مدعی شد که بخش قابل توجهی از زیرساختهای نظامی ایران، از جمله کارخانههای پهپاد و موشکی، از کار افتادهاند. در پایان، ترامپ به حضور تیم فوتبال ایران در آمریکا اشاره کرد و گفت که میتواند به خوبی بازی کند
