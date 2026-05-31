ترامپ: به توافق با ایران نزدیکیم اما عجله نداریم

دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز بار دیگر ادعای نزدیکی به توافق با ایران را تکرار کرد و گفت اگر توافق خوب حاصل نشود، کار را تمام خواهیم کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتوگویی اختصاصی با شبکه خبری فاکس نیوز که شامگاه شنبه به وقت محلی پخش شد، بار دیگر مدعی نزدیکی به یک توافق جامع با جمهوری اسلامی ایران شد.
وی با لحنی خوشبینانه وضعیت مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و گفت که دو طرف به امضای یک توافق بسیار خوب نزدیک هستند. ترامپ در عین حال تأکید کرد که برای رسیدن به این توافق عجلهای ندارد و اگر نتوانند به یک توافق ایدهآل دست یابند، روش دیگری برای پایان دادن به موضوع خواهند یافت.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان همچنان تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی و سیاسی جنگ اخیر علیه ایران هستند و قیمت نفت و بنزین در بازارهای جهانی افزایش یافته است. ترامپ در پاسخ به پرسش مجری درباره چگونگی توافق خوب، مدعی شد که رسانهها هیچ توافقی را خوب پوشش نمیدهند اما آنها در حال دستیابی به یک توافق عالی هستند که جان افراد زیادی را نجات میدهد.
وی افزود که اگر توافق نهایی نشود، دوباره به سراغ وزارت جنگ میروند. این اظهارات در حالی است که ترامپ تحت فشار افکار عمومی داخلی و بینالمللی به دلیل تبعات جنگ علیه ایران قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادعاهای خود درباره برنامه هستهای ایران، حملات نظامی ماههای اخیر را توجیه کرد و گفت اگر آنها هشت ماه پیش با بمبافکنهای بی۲ به تأسیسات ایران حمله نمیکردند، ایران اکنون به سلاح هستهای دست یافته بود.
وی ادعا کرد که این حمله از نابودی رژیم اسرائیل و خاورمیانه جلوگیری کرده است. ترامپ همچنین بر بازگشایی فوری تنگه هرمز تأکید کرد و آن را یک پیروزی کامل برای آمریکا خواند. وی با وجود وابستگی جهانی به نفت منطقه، مدعی شد که آمریکا به دلیل تولید بالای نفت خود نیازی به این تنگه ندارد و خود را ابرقدرت نفتی معرفی کرد.
این اظهارات در حالی است که نهادهای اطلاعاتی آمریکا ادعاهای او درباره برنامه هستهای ایران را تأیید نکردهاند و کارشناسان توانایی ایران برای کنترل تنگه هرمز را دست کم گرفته است. ترامپ در ادامه گفت که مذاکرهکنندگان ایرانی بسیار زیرک و خوب هستند اما همه برگهای برنده دست آمریکاست زیرا آنها را از نظر نظامی شکست داده است. وی با اشاره به حملات خود به ایران ونزوئلا را مثال زد و گفت رویکردش موفق بوده است.
او همچنین از پوشش رسانههای آمریکایی درباره جنگ علیه ایران انتقاد کرد و آنها را به بدترین شکل ممکن متهم کرد. به گزارش ایرنا، ترامپ پیش از این نیز در دوم خرداد ۱۴۰۵ ادعا کرده بود توافق با ایران تنظیم شده و در انتظار نهایی شدن است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرده است دو طرف در مرحله نهاییسازی یادداشت تفاهمی هستند که محور اصلی آن پایان جنگ است.
ترامپ در بخشی دیگر از این مصاحبه با سرزنش دولتهای پیشین آمریکا، جنگ عراق را بسیار احمقانه خواند و گفت اصلاً نباید به عراق میرفتند. این در حالی است که خود او در دور دوم ریاست جمهوری به ایران و ونزوئلا حمله کرده و به دنبال حمله به کوبا نیز است. وی ادعا کرد که ارتش ایران را تا حدی به حال خود گذاشته است زیرا معتقد است ارتش ایران تا حدودی میانهرو است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که کارشناسان نظامی معتقدند چنین رویکردی متناقض است
