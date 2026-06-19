ترامپ: پاکستان در توافق با ایران میانجیگری کرد

دونالد ترامپ در مصاحبهای ادعا کرد که پاکستان در رسیدن به توافق با ایران کمک کرده و ایران پس از حملات آمریکا عملاً تسلیم شده است.
دونالد ترامپ ، رئیسجمهور پیشین آمریکا، در مصاحبهای با وبسایت آکسیوس ادعاهای جدیدی درباره نقش پاکستان در مذاکرات با ایران و جزئیات حملات نظامی آمریکا مطرح کرد.
او گفت که پاکستانیها با آشنایی با مقامات ایرانی، به واشنگتن در رسیدن به یک توافق کمک کردند. ترامپ افزود که پاکستان از او خواست که از حملات بیشتر به ایران خودداری کند. او همچنین بار دیگر بر قدرت نظامی آمریکا تأکید کرد و گفت که هیچ کشور دیگری نمیتوانست محاصره دریایی علیه ایران را مانند آمریکا اجرا کند.
ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه، توافق با ایران را "تسلیمشدن کامل" آن کشور توصیف کرد و مدعی شد که نیروی دریایی، نیروی هوایی و پدافند هوایی ایران به طور کامل نابود شده است. او به کشته شدن علی خامنهای، رهبر پیشین ایران، اشاره کرد و گفت که به پسر او، مجتبی خامنهای، نیز آسیب وارد شده است.
رئیسجمهور پیشین آمریکا گفت که مجتبی خامنهای در مقایسه با پدرش "کمتر رادیکال" است و باقیماندگان رهبری ایران باهوشتر از نسلهای قبلی هستند. او این وضعیت را یک "تغییر رژیم" خواند. ترامپ در ادامه به عملیات نظامی در جزیره خارک اشاره کرد و گفت که شخصاً دستور داد خطوط لوله و تأسیسات نفتی سالم بمانند تا اقتصاد جهانی آسیب نبیند.
او ادعا کرد که نیروهای آمریکایی به مدت یک ماه و نیم نفتکشها را شبانه از منطقه خارج میکردند و این عملیات به دلیل از کار افتادن رادارهای ایران محرمانه ماند. رئیسجمهور پیشین آمریکا همچنین گفت که ایران در دوران ریاست او به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و اگر ایران بمب اتمی میداشت، نه تنها اسرائیل، بلکه عربستان و دیگران نیز در معرض خطر قرار میگرفتند.
او ایرانیها را باهوش اما "بدوی" خواند که میخواستند از سلاح هستهای استفاده کنند
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