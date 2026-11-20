دونالد ترامپ در کنفرانس خبری کاخ سفید اعلام کرد در صورت نیاز مجدداً به ایران حمله خواهد کرد. او کنترل کامل تنگه هرمز توسط نیروی دریایی آمریکا را تایید کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در کنفرانس خبری کاخ سفید پس از بازگشت از سفر آسیایی خود حاضر شد. او در ابتدای سخنانش به بازگویی دستاوردهای سفر به چین و دیدار با همتایانش در چین و روسیه اشاره کرد.

ترامپ حمله مجدد به ایران را تایید کرد

دونالد ترامپ بلافاصله پس از اشاره به قیمت نفت به نقش ایران در افزایش آن پرداخت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نشست خبری پس از بازگشت از سفر آسیایی خود اعلام کرد که اگر بار دیگر درباره اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد آن را تکرار خواهد کرد. او تصریح کرد که به گفته او نباید اجازه داد ایران به سلاح هسته ای دست پیدا کند. ترامپ در پاسخ به سوالی درباره اثر جنگ ایران بر شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای گفت که با اظهارات پیشین درباره تاثیر جنگ مخالفتی ندارد. اما اگر از او پرسیده می شد آیا بار دیگر این اقدام را انجام می دهد پاسخ مثبت بود.

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کنترل کامل تنگه هرمز توسط نیروی دریایی

دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که هفته گذشته مقادیر بی سابقه ای نفت از تنگه هرمز خارج شده است. او تاکید کرد که نیروی دریایی آمریکا کنترل کامل این آبراه را در اختیار دارد. مقامات آمریکایی و جمهوری اسلامی به شکل پیوسته ادعا می کنند تسلط بر آبراه بین المللی تنگه هرمز را در اختیار دارند. ترامپ در این کنفرانس خبری بار دیگر تاکید کرد که نیروی دریایی ما محاصره برقرار کرده است. او افزود که ما کنترل کامل تنگه را در اختیار داریم.

روابط ویژه ترامپ با ولادیمیر پوتین

در بخش دیگری از نشست خبری خبرنگاری با اشاره به روابط نزدیک روسیه و جمهوری اسلامی از دونالد ترامپ پرسید آیا ولادیمیر پوتین را دوست آمریکا می داند یا نه. ترامپ پاسخ داد که روابط بسیار خوبی با پوتین دارد. او این روابط را عاملی برای تقویت موقعیت آمریکا می داند. ترامپ در این نشست خبری بار دیگر تاکید کرد که رهبران اسلامی می خواهند توافق کنند اما نمی خواهند توافقی انجام دهند که برای من قابل قبول باشد. او تصریح کرد که ما یک توافق واقعی می خواهیم نه یک توافق ساختگی.