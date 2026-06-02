ترامپ: پیروزی و طلوع عصری جدید در خاورمیانه
نباید حواسمان ازادعاهای ترامپ مبنی بر پیروزی و طلوع عصری جدید در خاورمیانه پرت شود! دستیابی به یک توافق بزرگتر و پایدار برای رسیدگی به آینده تنگه هرمز و برنامه هستهای ایران قطعا بسیار دشوارتر خواهد بود.
درحالی که مذاکرات میان ایران و امریکا با میانجیگری برخی کشورهای منطقه وارد مراحلی حساس شده، گزارشها از تلاش مداوم طرفین برای تدوین چارچوب اولیه توافق حکایت دارد. در این میان، اختلافات بر سر نحوه بهرهمندی اقتصادی ایران از توافق و همچنین سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده همچنان پابرجاست. امریکا خواستار محدودسازی سریع برنامه هستهای و نظارت سختگیرانه بینالمللی است، در حالی که ایران بر دریافت منافع اقتصادی فوری و حفظ بخشی از ظرفیتهای هستهای خود تاکید دارد.
به گزارش اعتماد، همزمان، موضوع تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی مذاکرات و البته مورد اختلاف تبدیل شده است. در همین رابطه برخی تحلیلگران معتقدند حتی در صورت دستیابی به یک تفاهم اولیه، این توافق بیشتر به عنوان «آتشبس دیپلماتیک» عمل خواهد کرد تا یک توافق نهایی و پایدار، زیرا بسیاری از جزییات کلیدی، از ساز و کار راستیآزمایی تا زمانبندی رفع تحریمها، همچنان محل اختلاف است و روندی طولانی برای حل آنها پیشبینی میشود
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