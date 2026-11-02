دونالد ترامپ در بیانیه‌ای جدید اعلام کرد برای ازسرگیری درگیری نظامی با ایران عجله ندارد. او بر فشار اقتصادی و مذاکرات میانجی‌گری‌شده با قطر به عنوان راهکار اصلی تأکید کرد.

دونالد ترامپ ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، دوشنبه ۱۱ آبان ماه اعلام کرد که برای ازسرگیری جنگ با ایران عجله ندارد. او تأکید کرد که واشینگتن از طریق ادامه فشارهای اقتصادی، تهران را وادار به پذیرش یک توافق جدید خواهد کرد. این موضع‌گیری روشن نشان می‌دهد که استراتژی فعلی کاخ سفید بر دیپلماسی و فشار مالی استوار است تا درگیری نظامی مستقیم.

مکانیزم فشار اقتصادی و گزینه نظامی

دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه ۱۲ اسرائیل بیان کرد که هیچ اقدام فوری برای شروع جنگ جدیدی وجود ندارد. او گفت که هدف اصلی فلج کردن اقتصاد ایران است و این کار بدون شتاب‌زدگی انجام خواهد شد. همچنین رییس‌جمهوری آمریکا تصریح کرد که اجازه دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را زیر هر شرایطی نخواهد داد.

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وی همچنین هشدار داد که اگر مذاکرات شکست بخورد، گزینه نظامی همچنان روی میز باقی خواهد بود. این اظهارنظر نشان می‌دهد که فشار اقتصادی در حال حاضر اولویت اول است، اما تهدید نظامی به عنوان اهرم فشار اصلی برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای حفظ شده است.

مواضع ذینفعان و اختلافات داخلی

مشاوران دونالد ترامپ در مورد چگونگی برخورد با حکومت ایران به سه گروه اصلی تقسیم شده‌اند. گروه نخست معتقدند که واشینگتن باید برای دستیابی به توافق تلاش کند زیرا حملات نظامی جدید لزوماً نتایج متفاوتی نسبت به گذشته نخواهد داشت. گروه دوم از ازسرگیری جنگ برای تمام کردن کار حمایت می‌کنند و گروه سوم خواستار ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی بدون ورود فوری به درگیری هستند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در تماس تلفنی با دونالد ترامپ در روز شنبه ۹ آبان، خواستار حملات فوری پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ۳ نوامبر شد. نتانیاهو نگران است که توافق احتمالی بین واشینگتن و تهران منجر به کاهش فشار بر جمهوری اسلامی شود. این تماس به صورت مستقیم و صریح توصیف شده و نشان‌دهنده اختلاف راهبردی میان متحدان است.

تأثیرات واقعی و گام‌های بعدی دیپلماتیک

مذاکرات مقام‌های جمهوری اسلامی با میانجیگران قطری پس از سه روز گفت‌وگو، یک‌شنبه ماه بدون دستیابی به توافق نهایی پایان یافت. با این حال، دو طرف بر ادامه تبادل پیام‌ها تأکید کرده‌اند. میانجیگران قطری در اواخر دوشنبه ۱۱ آبان برای گفت‌وگو با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به تهران سفر کردند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که تهران پیشنهادهای خود را ارائه کرده و اکنون توپ در زمین آمریکا است. مبنای مذاکرات طرح هفت‌مرحله‌ای جمهوری اسلامی است که زمان اجرای آن از هفت روز به دو روز کاهش یافته است. این طرح شامل پایان محاصره دریایی، بازگشایی تنگه هرمز، کاهش محدودیت‌های صادرات نفت و لغو تحریم‌هاست.

ترامپ در نیویورک‌پست تاکید کرد که نمی‌خواهد جنگ ایران به درگیری طولانی‌مدتی مانند جنگ ویتنام تبدیل شود. او اشاره کرد که ۱۸ نظامی آمریکایی طی ماه‌های گذشته کشته شده‌اند. واشینگتن همچنان بر گرفتن امتیاز هسته‌ای اصرار دارد، اما تهران فقط پس از راستی‌آزمایی تعهدات آمریکا وارد مذاکره هسته‌ای خواهد شد.